Poco M8 5G की आज पहली सेल, लॉन्च ऑफर और कई हजार की सेविंग

Poco M8 5G की आज पहली सेल है. यह फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे शुरू हो चुकी है. पहली सेल के तहत लॉन्च ऑफर भी मिल रहा है, जिसकी मदद से हैंडसेट की कीमत ओरिजनल कीमत से कम हो जाएगी. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Poco M8 5G फ्लिपकार्ट पर लिस्ट है. इस हैंडसेट को 15,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. इसमें बैंक ऑफर्स और सेल शुरू होने के 12 घंटे के अंदर कोई इसे बुक करता है तो 1 हजार रुपये एक्स्ट्रा सेव होंगे. ऐसे में यूजर्स को टोटल 3 हजार रुपये बचाने का मौका मिल रहा है.

Poco M8 5G की ओरिजनल कीमत

Poco M8 5G की ओरिजनल कीमत 18,999 रुपये है, जिसमें 6GB/128GB मॉडल मिलता है. इसके अलावा 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये होगी. वहीं टॉप एंड वेरिएंट में 8GB रैम व 256GB स्टोरेज मिलती है, जिसकी कीमत 21,999 रुपये है.

Poco M8 5G के स्पेसिफिकेशन्स

Poco M8 5G में 6.77-inch curved AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इसकी पीक ब्राइटनेस 3,200 है. इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है.

Poco M8 5G का प्रोसेसर

Poco M8 5G में Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट का यूज किया गया है. इसमें LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज का यूज किया गया है. इसमें 5,520mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W के फास्ट वायर्ड चार्जर के साथ आता है. चार्जर बॉक्स में मिलता है.

Poco M8 5G का कैमरा सेटअप

Poco M8 5G के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50-megapixel का मेन कैमरा दिया गया है, जबकि सेकेंडरी कैमरा भी है. इसमें 20-megapixel का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

Poco M8 5G ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट

Poco M8 5G स्मार्टफोन के साथ 4 साल तक OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा. अभी यह हैंडसेट Android 15 बेस्ड Hyper OS 2 पर काम करता है.

