Semicon India 2025: PM मोदी आज करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन, दुनियाभर की टेक कंपनियां होंगी शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में Semicon India 2025 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने जा रहे हैं. 3 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनियाभर के देशों से कई डेलीगेट्स, लीडर्स और टेक कंपनियां व स्टार्टअप शामिल होंगे. इस दौरान भारत में सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम और उसके प्रोग्रेस को लेकर चर्चा होगी. साथ ही AI और अन्य टेक्नोलॉजी को लेकर चर्चा होगी. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज Semicon India 2025 का उद्घाटन करेंगे. (File Photo: Reuters)
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में Semicon India 2025 का उद्घाटन करेंगे. यह भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोनिक्स शो है, जिसमें 33 देशों की 350 से अधिक कंपनियां शामिल होने जा रही हैं. इस कार्यक्रम का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में महाशक्ति बनाना है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत को आगे लेकर जाना है.  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X अकाउंट (पुराना नाम Twitter) पर सोमवार देर शाम को एक पोस्ट किया. पोस्ट में बताया कि 2 सितंबर सुबह 10 बजे Semicon India-2025 का उद्घाटन किया जाएगा. यह एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया के बड़े सेमीकंडक्टर प्लेयर्स को एक जगह इकट्ठा करता है. 

Semicon India-2025 के दौरान इन सेक्टर पर होगा फोकस 

पोस्ट में आगे लिखा कि यह एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें भारत ने हाल ही में बड़ा प्रोग्रेस किया है. इस आयोजन का मकसद असल में चुनिंदा सेक्टर पर फोकस करना है, जिसमें सेमीकंडक्टर फैब्स, एडवांस्ड पैकेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रिसर्च एंड इनवेस्टमेंट शामिल हैं. 

पीएम मोदी का पोस्ट 

प्रधानमंत्री कल भी होंगे Semicon India-2025 में शामिल 

प्रधानमंत्री 3 सितंबर को भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, जिसमें Semicon India 2025 में शामिल होने वाले कंपनियों के CEO भी मौजूद रहेंगे. 

सेमीकंडक्टर ईकोसिस्टम पर फोकस होगा 

तीन दिनों तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस 2 सितंबर से 4 सितंबर तक होगी. इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में तैयार होने वाले सेमीकंडक्टर ईकोसिस्टम को लेकर फोकस होगा. साथ ही Semicon India 2025 के प्रोग्रेस को लेकर भी एक सेशन होगा. 

48 देशों से आ रहे हैं डेलिगेशन

Semicon India 2025 के दौरान 20 हजार से ज्यादा लोग शामिल होंगे. यहां 48 देशों से 2,500 डेलिगेशन आया है. इसमें 50 ग्लोबल लीडर्स समेत 150 स्पीकर्स शामिल होने जा रहे हैं. 

अब तक कहां-कहां हो चुकी है Semicon India कॉन्फ्रेंस 

Semicon India कॉन्फ्रेंस इससे पहले साल 2022 में बेंगलुरु, फिर साल 2023 में गांधीनगर और साल 2024 में दिल्ली-NCR के शहर नोएडा में आयोजित हो चुकी हैं. 

