Google Pixel 10 Pro First Impressions: प्रैक्टिकल AI फीचर्स से लैस है ये फोन, बन पाएगा बेस्ट Android?

Google Pixel 10 Series भारत में लॉन्च हो चुकी है. Google Pixel 10 Pro को दो दिन तक यूज करने के बाद आपके इसका फर्स्ट इंप्रेशन बताते हैं. यानी शुरुआती यूज में ये फोन हमें कैसा लगा.

इस फोन को सीधी टक्कर iPhone 17 Pro से मिलेगी. Apple भी 9 सितंबर को iPhone 17 सीरीज पेश करेगा. कीमत की बात करें तो iPhone 17 Pro की कीमत 1 लाख 15 हजार रुपये से शुरू हो सकती है. इसी तरह Google Pixel 10 Pro की कीमत भी 1 लाख 10 हजार रुपये है.

Pixel 10 Pro का डिजाइन Pixel 9 Pro से मिलता जुलता ही है, दूर से फर्क करना मुश्किल है. लेकिन यूज करने पर आपको साफ पता लगेगा कि ये पुराने जैसा नहीं है. Gorilla Glass Victus 2 इसे ड्यूरेबल बनाता है. कंपनी एल्यूमिनियम और ग्लास यूज किया है.

AI Features

Pixel 10 Pro कई AI फीचर्स से लैस है और इसमें कुछ प्रैक्टिकल फीचर्स भी दिए गए हैं. उदहारण के तौर पर कैमरा में एक खास प्रिव्यू फीचर दिया गया है. ये एक पर्सनल कैमरा कोच की तरह काम करता है. ये आपको कंपोजिशन बताएगा कि कैसे फोटो क्लिक करना है और फ्रेम कैसा रखना है.

इस बार Pixel में एक खास JOURNAL ऐप भी मिलता है. Pixel Studio ऐप में काम करना पहले से थोड़ा बेहतर है. यहां आप फोटोज डिजाइन करने से लेकर एडिट और पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं.

Tensor G5

Pixel 10 Pro में Tensor G5 चिपसेट दिया गया है. ऑन डिवाइस AI फीचर्स से भी लैस है. इस फोन के साथ आपको एक साल तक के लिए 2TB Google Cloud मिलता है. इसके अलावा Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. इसमें Vo3 जैसे हाई एंड वीडियो जेनेरेशन मॉडल्स भी शामिल हैं. हालांकि एक साल के बाद आपको ये तमाम सब्सक्रिप्शन खरीदने होंगे.

Gemini LIVE

वॉल्यूम रॉकर कीज के ऊपर एक बटन जिसे लॉन्ग प्रेस करके Gemini Live ऐक्सेस कर सकते हैं. ये भी एक प्रैक्टिकल फीचर लगता है. स्क्रीन के कॉन्टेक्स्ट से लेकर आप क्या देख रहे हैं ये सबकुछ ये ऐक्सेस कर सकता है. Share screen with Live का ऑप्शन दिखेगा जिसे सेलेक्ट करके आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. शेयर करने के बाद आप Gemini से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. इतना ही नहीं, ये आपके ईमेल का ऐक्सेस लेकर ईमेल से जुड़े जवाब देगा. यानी आप इससे पूछ सकते हैं कि कौन सा ईमेल कब आया है और आपको इसका रिप्लाई क्या करना है.

Pixel 10 Pro Camera

Pixel 10 Pro में तीन रियर कैमरे दिए गए हैं और इस बार 100X जूम करने पर भी आपको अच्छी क्वॉलिटी फोटोज मिलती हैं. वजह ये है कि यहां भी भरपूर AI का इस्तेमाल है जो फोटो को 100X डिजिटल जूम के बाद भी प्रोसेस करके बेहतर बना देता है.

मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जबकि 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गय है. 48 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस भी है जो 5X ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है. हालांकि आप Pro Res Zoom से 100x तक कर सकते हैं. लेकिन ये डिजिटल जूम है जिसे कंपनी प्रो रेज जूम कहती है. सेल्फी के लिए 42 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो 103 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला है.

शुरुआती यूज में इसका कैमरा इंप्रेसिव लगता है और AI के जरिए फोटोज को और भी बेहतर कर देता है. कंप्यूटेशनल फोटॉग्रफी का दौर है और इसमें Google Pixel काफी समय से आगे रहा है.

Pixel की खासियत हमेशा से ही कैमरा रहा है. इस बार भी आपको कैमरे में कई खास फीचर्स मिलेंगे. 8K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैमरा कोच AI बेस्ड है जो आपको बेस्ट कॉम्पोजिशन में मदद करेगा. ऑटो बेस्ट टेक फीचर ये अनालाइज करता है कि वो आपको कई फोटो में से बेस्ट ऑप्शन निकाल कर दे.

Battery & Charging



Pixel 10 Pro में Android 16 दिया गया है और ये फ्यूचर प्रूफ भी है. ये फोन वॉटर रेजिस्टेंट है. Pixel 10 Pro में 4,870mAh की बैटरी गी गई है जो Pixel 9 Pro से बेहतर है. इस बार 30W वायर्ड चार्जिंग, जबकि 15W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है. इसके लिए आपको Qi2 स्टैंडर्ड का चार्जर यूज करना होगा.

Pixelsnap

Pixelsnap मैगनेटिक सिस्टम फोन के अंदर दिया गया है. इसके वजह से Apple MagSafe ऐक्सेसरीज के साथ ही Pixelsnap ऐक्सेसरीज यूज कर पाएंगे. फोन में रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट है. लेकिन बॉक्स में ब्रिक नहीं है, सिर्फ केबल है.

