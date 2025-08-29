इस देश ने स्कूलों में स्मार्टफोन किया बैन, इसके लिए बनाया अलग से कानून

स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने के लिए एक देश ने कानून बना दिया. इस देश के 99 प्रतिशत लोग ऑनलाइन रहते हैं. इससे लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है और इसी में स्कूली बच्चे भी शामिल हैं.

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरिया ने देश भर के स्कूलों में मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है.

अगले साल से प्रभावी होगा कानून

यह प्रतिबंध बुधवार को एक विधेयक के जरिए पारित किया गया, लेकिन अगले वर्ष मार्च से प्रभावी होगा. जुलाई में हुए एक अध्ययन में पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर अपने प्रतिबंध को बढ़ा दिया है, जबकि डच स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध से छात्रों में एकाग्रता में सुधार हुआ है.

यहां 99 प्रतिशत लोग हमेशा रहते हैं ऑनलाइन

सर्वेक्षणों से पता चलता है कि दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे अधिक डिजिटल रूप से जुड़े देशों में से एक है. इसमें 99 प्रतिशत दक्षिण कोरियाई ऑनलाइन हैं और 98 प्रतिशत के पास स्मार्टफोन है. जैसा कि अमेरिका स्थित प्यू रिसर्च सेंटर ने बताया है, जो 2022 और 2023 में जांचे गए 27 देशों में सबसे अधिक दर है.

प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को बुधवार को संसदीय मतदान में द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ. विपक्षी पीपुल्स पावर पार्टी के सांसद और विधेयक के प्रायोजक चो जंग-हुन ने कहा कि हमारे युवाओं की सोशल मीडिया की लत अब गंभीर स्तर पर पहुंच गई है.चो ने संसद को बताया कि हमारे बच्चों की आंखें हर सुबह लाल होती हैं. वे सुबह 2 या 3 बजे तक इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं.

यहां रात-रातभर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं स्कूली बच्चे

पिछले वर्ष शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 37 प्रतिशत मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों का कहना है कि सोशल मीडिया उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है. जबकि 22 प्रतिशत छात्र अपने सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच न होने पर चिंतित महसूस करते हैं.

दक्षिण कोरिया के कई स्कूलों में पहले से ही स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर बैन लगा रखा है. इन्हें अब नए विधेयक द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है. वैसे दिव्यांग विद्यार्थियों या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए डिजिटल उपकरणों की अनुमति अभी भी रहेगी. हालांकि, कुछ युवा समूहों ने स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा है कि यह बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा.

दूसरे देशों में भी लगाए गए हैं ऐसे प्रतिबंध

पिछले नवंबर में, ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला प्रतिबंध पारित किया था. डेनमार्क में स्कूलों और स्कूल के बाद के क्लबों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की योजना भी चल रही है, जबकि दक्षिण कोरिया ने भी मार्च 2026 से देश भर में स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

