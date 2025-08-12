scorecardresearch
 

देसी कंपनी ने लॉन्च किया 5G फोन, मिलेगा Google Pixel जैसा डिजाइन, इतनी है कीमत

Lava Blaze AMOLED 2 Price in India: लावा ने भारतीय बाजार में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो खास डिजाइन के साथ आता है. इसमें आपको 50MP का रियर कैमरा और 5000mAh की बैटरी मिलती है. फोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. ये हैंडसेट सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन और दो कलर ऑप्शन में आता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी डिटेल्स.

Lava Blaze AMOLED 2 दो कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. (Photo: X/Lava Mobile)
देसी स्मार्टफोन कंपनी Lava ने अपना नया मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. कंपनी ने Lava Blaze AMOLED 2 को लॉन्च किया है, जिसका डिजाइन बेहद खास है. इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. 

फोन MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 6GB RAM और UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है. हैंडसेट में 50MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. 

स्मार्टफोन का डिजाइन काफी खास है, जो पहली नजर में किसी प्रीमियम हैंडसेट की याद दिलाएगा. इसका रियर पैनल अपकमिंग iPhone 17 Air, OnePlus Nord 4 और Google Pixel 9 सीरीज जैसा लगता है. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन की कीमत और दूसरी खास बातें. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Lava Blaze AMOLED 2 में 6.67-inch का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन में MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर दिया गया है. स्मार्टफोन 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. स्टोरेज को आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से एक्सपैंड कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Lava Blaze Dragon 5G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी, 10 हजार से कम है दाम

फोन में डुअल सिम और Android 15 का सपोर्ट मिलता है. Lava Blaze AMOLED 2 में 50MP का रियर कैमरा मिलता है, जो Sony IMX752 सेंसर है. इसके साथ आपको LED फ्लैश मिलेगा. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है. सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: Lava ने लॉन्च किए दो नए स्मार्टफोन्स, 10 हजार रुपये से कम है कीमत, मिलेंगे दमदार फीचर्स

स्मार्टफोन डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट है. इसमें 5000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग दी गई है. हैंडसेट 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 और USB Type-C पोर्ट के साथ आता है. 

कितनी है कीमत?

Lava Blaze AMOLED 2 को कंपनी ने दो कलर ऑप्शन और एक कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. इसके 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,499 रुपये है. स्मार्टफोन मिडनाइट ब्लैक और वॉइट फेदर कलर ऑप्शन में आता है. इस डिवाइस को आप Amazon और ऑफलाइन मार्केट से खरीद सकते हैं. फोन की सेल 16 अगस्त से शुरू होगी.

