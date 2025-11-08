scorecardresearch
 

Feedback

स्कैमर्स ने बनाया FM निर्मला सीतारमण का Deepfake वीडियो, फर्जी ऐप कर रहे प्रमोट, पुलिस ने शुरू की जांच

स्कैमर्स ने लोगों को ठगने के लिए डीपफेक वीडियो बनाना शुरू कर दिया है. हाल में ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, विराट कोहली समेत कई बड़े लोगों को वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखे हैं, जिनमें फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप्स को प्रमोट किया जा रहा है. इस मामले में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

Advertisement
X
स्कैमर्स ने वित्तमंत्री का डीपफेक वीडियो बनाया है, जिसमें वो स्टॉक ट्रेडिंग ऐप को प्रमोट कर रही हैं. (File Photo: PTI)
स्कैमर्स ने वित्तमंत्री का डीपफेक वीडियो बनाया है, जिसमें वो स्टॉक ट्रेडिंग ऐप को प्रमोट कर रही हैं. (File Photo: PTI)

स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए नए-नए पैंतरों का इस्तेमाल करते हैं. कभी डिजिटल अरेस्ट तो कभी वर्क फ्रॉम होम का झांसा. पिछले दिनों स्कैमर्स ने AI की मदद से डीपफेक वीडियोज क्रिएट कर लोगों को ठगने की कोशिश शुरू कर दी. सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वॉयरल हो रहे हैं, जिन्हें AI से तैयार किया गया है. 

इन डीपफेक वीडियोज में विराट कोहली, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और दूसरे चर्चित लोगों के जरिए फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप्लिकेशन को प्रमोट किया जा रहा है. बेंगलुरू साइबरक्राइम पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. 

फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप्स को किया जा रहा प्रमोट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सब-इंस्पेक्टर रोहिणी रेड्डी ने 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच इस तरह के वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पाया. वायरल हो रहे इन वीडियोज में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, अनंत अंबानी समेत कई दूसरे चर्चित लोग शामिल हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

AI
... जब न्यूजीलैंड की MP ने संसद में दिखाई AI से बनी अपनी न्यूड फोटो 
Donald Trump and Melania trump
Deepfake Porn पर बना कानून, ट्रंप ने बिल पर किए साइन, 48 घंटे में होगा एक्शन 
Akshay Kumar News
अक्षय कुमार के Deepfake वीडियोज पर कोर्ट ने जताई चिंता 
Security guard Arrest
हाईटेक सिक्योरिटी गार्ड के Deepfake जाल में फंसी महिलाएं, बचने के लिए जान लें ये टिप्स 
आ गया दुनिया का पहला Deepfake Detector, साइबर स्कैम्स से मिलेगा छुटकारा?  

वीडियो में यूजर्स से कुछ ऐप्स को डाउनलोड, रजिस्टर और इन्वेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे उन्हें निवेश पर बड़ा रिटर्न मिलेगा. डीपफेक वीडियो में यूजर्स को 10 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक के रिटर्न का लालच दिया जा रहा है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: हाईटेक सिक्योरिटी गार्ड के Deepfake जाल में फंसी महिलाएं, बचने के लिए जान लें ये टिप्स

कुछ वीडियोज में ऑनलाइन गेम्स में इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जा रहा है. पुलिस का कहना है कि इस तरह के वीडियोज के जरिए साइबर क्रिमिनल्स लोगों को फंसाना चाहते हैं. इस मामले में IT एक्ट और भारत न्याय संहिता के सेक्शन 318 के तहत केस फाइल कर लिया गया है. 

आप ना करें गलती

स्कैमर्स आज कल लोगों को कई तरीकों से फंसाते हैं, जिसमें से एक डीपफेक वीडियो का तरीका है. इस तरीके में स्कैमर्स किसी नामी हस्ती के वीडियो का इस्तेमाल करके लोगों को फर्जी ऐप या स्कीम में निवेश करने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें मोटा मुनाफा होगा. अगर आपको इस तरह का कोई वीडियो दिखें, तो उसके झांसे में ना आएं. बल्कि इसे रिपोर्ट करें.

यह भी पढ़ें: AI Love Trap: Deepfake Romance Scam से ऐसे बचें

आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह के वीडियोज को रिपोर्ट कर सकते हैं. डीपफेक वीडियोज को पहचानने के कुछ तरीके हैं. इन वीडियो में कुछ ऐसे ऐप्स की चर्चा की जाती है, जो आपको किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे. ऐसे वीडियो में आपको निवेश करके जल्दी मुनाफा कमाने का लालच दिया जाता है. ये सारी बाते कोई चर्चित व्यक्ति बोल रहा होगा. 

Advertisement

वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी. अगर आप गौर करेंगे, तो पाएंगे कि इन वीडियोज में ऑडियो और वीडियो एक दूसरे सिंक नहीं होंगे. यानी वीडियो में आवाज कुछ आ रही होगी जबकि बोलने वाला शख्स कुछ और कह रहा होगा. इसमें लिप सिंक में अंतर नजर आएगा. इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप डीपफेक वीडियोज को पहचान सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement