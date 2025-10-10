हिंदी में बनी Reels अब इन भाषाओं में हो जाएंगी ऑटोमेटिक ट्रांसलेट, बढ़ेगी कमाई

Instagram Reels मनोरंजन का एक बड़ा जरिया बन चुकी हैं. क्या हो अगर आप किसी भी क्रिएटर की रील्स अपनी भाषा में देख पाएं. मेटा ने AI-पावर्ड रील्स ट्रांसलेशन फीचर को एक्सपैंड कर दिया है. अब इस पर हिंदी और पुर्तगाली भाषा का सपोर्ट मिलेगा. पहले से ही इस पर इंग्लिश और स्पेनिश का सपोर्ट मिलता था.

इस अपडेट के बाद रील्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा. क्रिएटर्स अपने कंटेंट को ग्लोबल यूजर्स के लिए तैयार कर सकेंगे. ये फीचर इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर ही उपलब्ध होगा. इसकी मदद से क्रिएटर्स अपने कंटेंट को कई भाषा में शेयर कर पाएंगे. यानी ये क्रिएटर्स के लिए कमाई का भी एक जरिया बनेगा.

अगर ग्लोबल मार्केट तक क्रिएटर्स की रीच होगी, तो ब्रांड्स के साथ प्रमोशनल कंटेंट के उन्हें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे. हालांकि, इसका असर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा. बहुत से क्रिएटर्स इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं. ऐसे ही क्रिएटर्स के लिए मेटा ने अपना नया टूल पेश किया है.

मेटा AI के नए टूल की मदद से क्रिएटर्स रील्स को ट्रांसलेट कर सकेंगे. ये विकल्प व्यूअर्स के पास भी होगा, जो किसी रील को अपनी भाषा में देख और समझ सकेंगे. फिलहाल ये फीचर इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश और पुर्तगाली में काम करता है.

कैसे काम करेगा ये ट्रांसलेशन?

Meta AI किसी रील को ट्रांसलेट करते हुए साउंड, टोन और क्रिएटर की वॉयस को रिप्रोड्यूस करेगा. इसकी वजह से आउटपुट ऑथेंटिक और नैचुरल लगेगा. क्रिएटर्स इसके अलावा ऑप्शनल लिप-सिंक फीचर को भी इनेबल कर सकते हैं, जिससे वीडियो और ज्यादा ओरिजनल लगेगा. ऐसी रील्स पर आपको 'Translated with Meta AI' का लेबल दिखेगा.

मिलेगा फुल कंट्रोल

Meta ने क्रिएटर्स और व्यूअर दोनों के लिए कंट्रोल जारी किया है, जिससे वे अपने ट्रांसलेशन को मैनेज कर सकते हैं. क्रिएटर्स ट्रांसलेशन, लिप-सिंक या रील पब्लिश करने से पहले ट्रांसलेटेड वर्जन के रिव्यू को ऑन या ऑफ कर सकते हैं.

वहीं दूसरी तरफ व्यूअर्स ट्रांसलेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं या फिर रील को उसकी ओरिजनल भाषा में देख सकते हैं. ये सभी विकल्प ऑडियो और लैंग्वेज सेक्शन में मिलेंगे. इसके लिए आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक करके सेटिंग में जाना होगा.

मेटा AI का ट्रांसलेशन फीचर फ्री है और ये उन सभी रीजन में उपलब्ध है, जहां Meta AI है. ये फीचर ऐसे क्रिएटर्स को मिलेगा, जिनके पास एक हजार से ज्यादा फॉलोअर्स होंगे. शुरुआत में ये फीचर सिर्फ इंग्लिश और स्पेनिश में उपलब्ध था. कंपनी ने इसे पिछले साल लॉन्च किया था.

