Instagram पर रील बनाने से नाराज पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर की खुदकुशी की कोशिश

दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर हुआ विवाद एक बड़े अपराध में बदल गया. यहां एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की.

दिल्ली पुलिस के अनुसार मंगलवार तड़के करीब 4:23 बजे पीसीआर कॉल नजफगढ़ थाने में प्राप्त हुई. कॉल में एक महिला की हत्या की सूचना थी. मृतका की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है. वह अमन नाम के शख्स की पत्नी थी, जिसकी उम्र 35 वर्ष है और वह ई-रिक्शा चालक है.

पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

जानकारी के मुताबिक मृतका एक सोशल मीडिया आर्टिस्ट थी और इंस्टाग्राम पर उसके लगभग 6 हजार फॉलोअर्स थे. वह रील बनाती थी और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती थी. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर बहस होती थी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

गुस्से में आकर अमन ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद उसने फांसी लगाने और जहर खाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे बचाकर RTRM अस्पताल में भर्ती कराया. यह दंपति अप्रैल 2025 से ओल्ड रोशनपुरा, नजफगढ़ के एक किराए के मकान में रह रहा था. इनके दो बेटे हैं जिनकी उम्र नौ और पांच साल है. परिवार मूल रूप से पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच में घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी.



