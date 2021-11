भारतीय ऐप Koo का जलवा! एशिया के टॉप 3 हॉटेस्ट प्रोडक्ट में नाम शामिल

Koo App ट्विटर की तरह एक माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जोकि भारतीय है. Amplitude की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐप ने '5 नेक्स्ट हॉटेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ APAC' (APAC- एशिया पेसिफिक) की लिस्ट में जगह बनाई है. जहां ऐप तीसरे नंबर पर है.

कू के को-फाउंडर और सीईओ अप्रमेय राधाकृष्ण ने अपने ऐप की उपलब्धि दिखाने के लिए रिपोर्ट को कुछ हिस्से शेयर किया है. Koo के अलावा, दूसरे इंडियन स्टार्टअप CoinDCX ने भी लिस्ट में जगह बनाई है. साथ ही CoinDCX ने इस लिस्ट में टॉप भी किया है.

CoinDCX एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी और फिलहाल इसके 4 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं. वर्तमान में इसकी वैल्यू 1.1 बिलियन डॉलर है. CoinDCX भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न है, जिसने एक ओवर-द-काउंटर (OTC) डेस्क लॉन्च किया है. ये इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स के जरिए बल्क ट्रेड्स में मदद करेगा.

Koo is amongst the top 3 hottest products of APAC in the latest amplitude report. pic.twitter.com/1JYaxPZAtu