iPhone 18 नहीं होगा इस साल लॉन्च, ऐपल बदल सकता है अपना प्लान

Apple सालों की अपनी परंपरा को इस साल तोड़ सकता है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी इस साल iPhone 18 को लॉन्च नहीं करेगी. बल्कि कंपनी अपने ऐनुअल iPhone लॉन्चिंग इवेंट को पूरी तरह से बदल सकती है. पिछले कई साल से कंपनी अपने प्रो और स्टैंडर्ड मॉडल्स को एक साथ लॉन्च करती आई है.

कंपनी अब इस पैटर्न को तोड़ सकती है. iPhone 17 लाइनअप को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी कंपनी iPhone 18 की लॉन्चिंग में देरी कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें, तो साल 2026 में iPhone 18 को कंपनी लॉन्च नहीं करेगी.

कब लॉन्च होगा iPhone 18?

हालांकि, पहले भी iPhone 18 की लॉन्चिंग में देरी की रिपोर्ट्स आ चुकी है. MacRumors ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया है कि iPhone 18 को कंपनी साल 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है. तब तक कंपनी के पोर्टफोलियो में iPhone 17 लेटेस्ट नॉन-प्रो स्मार्टफोन होगा.

ये पहला मौका होगा जब ऐपल एक साल से ज्यादा वक्त तक अपने स्टैंडर्ड लाइनअप को रिफ्रेश नहीं करेगा. पिछले एक दशक में कंपनी ने हर साल सितंबर में अपने लाइनअप को लॉन्च किया है. भले ही कंपनी ने कुछ मॉडल्स को रिप्लेस किया है. मगर अब तक कंपनी ने अपने स्टैंडर्ड मॉडल को कभी स्किप नहीं किया है.

सिर्फ प्रो मॉडल होगा लॉन्च

अगर आप iPhone 18 खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए लंबा इंतजार करना होगा. कंपनी साल 2026 में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च करेगी. इसके साथ ही कंपनी अपना पहला फोल्डिंग फोन भी 2026 में ही लॉन्च कर सकती है.

कंपनी iPhone 18 को 2027 में iPhone 18e और iPhone Air 2 के साथ लॉन्च कर सकती है. यानी कंपनी साल में दो बड़े इवेंट करेगी. एक इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च होगा. ये फोन्स सितंबर 2026 में लॉन्च हो सकते हैं. जबकि iPhone 18, iPhone 18e और iPhone Air 2 को कंपनी 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है.

