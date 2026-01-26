आ रहा है भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड, इतने महीने में होगी लॉन्चिंग, विदेशी कंपनियों का दबदबा होगा खत्म?

भारत सरकार में केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी जानकारी शेयर की है. वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 के दौरान एक इंटरव्यू में मंत्री ने बताया कि भारत जल्द ही अपना ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड लेकर आ रहा है.

और पढ़ें

सरकार ने इसके लिए सभी जरूरी होम वर्क कर लिया है. आने वाले 12 महीने से 18 महीने के अंदर भारत अपना ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड अनवील करेगा.

मंत्री ने कहा कि आज हमारे देश में एक मजबूत इलेक्ट्रोनिक्स ईकोसिस्टम तैयार हो चुका है. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अब वह समय आ गया है जब ग्लोबल मोबाइल इंडस्ट्री में भारतीय ब्रांड दस्तक देगा. इसके लिए सभी जरूरी तैयारी हो चुकी है.

मंत्री ने कहा- हमारा सिस्टम मैच्योर हो चुका है

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अब हमारा सिस्टम मैच्योर हो चुका है. सरकार कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर के साथ कई मीटिंग कर चुकी है. उन्होंने बताया है कि कि हाल ही में पूरे ईकोसिस्टम में काम करने वालों के साथ मीटिंग हो चुकी है. वे लोग सभी पार्ट्स बनाते हैं, जो एक मोबाइल फोन में लगते हैं. मंत्री ने बताया कि बहुत जल्द 1 साल के अंदर या मैक्सिमम 18 महीनों के अंदर भारतीय मोबाइल ब्रांड मार्केट में आ जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स वर्ना खाली हो सकता है अकाउंट

सैमसंग और ऐपल जैसा ब्रांड बनाने की तैयारी

दुनियाभर में ढेरों स्मार्टफोन ब्रांड हैं और कई कंपनियां हैं जो अपनी पहचान ग्लोबल ब्रांड के रूप में बना चुकी हैं. जहां अमेरिका का Apple दुनियाभर में पॉपुलर है. वहीं कोरिया का सैमसंग भी दुनियाभर में स्मार्टफोन, गैजेट और टीवी को सेल करता है. चीन का ओप्पो, वनप्लस और शाओमी जैसे ब्रांड है.

AI कंपनियों के बॉस से भी मुलाकात हुई

वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के दौरान मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल डीपमाइंड के सीईओ और को-फाउंडर डेमिस हसाबिस और ओपनएआई के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिस क्रिस लेहानसे भी मुलाकात की है.

डेमिस हसाबिस ने X प्लेटफॉर्म (पूर्व Twitter) पर लिखा कि मंत्री @AshwiniVaishnaw से मिलकर खुशी हुई है. AI में अपार संभावनाएं और उन्हें पूरा करने को लेकर भारत की अहम भूमिका को लेकर चर्चा हुई है, जो बेहद ही रोचक रही है.

---- समाप्त ----