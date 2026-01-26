scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आ रहा है भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड, इतने महीने में होगी लॉन्चिंग, विदेशी कंपनियों का दबदबा होगा खत्म?

भारत को जल्द ही अपना ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड मिलने जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी है. वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 के दौरान एक इंटरव्यू में मंत्री ने बताया कि आने वाले 12 महीने से 18 महीने के अंदर भारत अपना ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड अनवील करेगा.

Advertisement
X
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसको लेकर पूरा होमवर्क हो चुका है. (File Photo)
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसको लेकर पूरा होमवर्क हो चुका है. (File Photo)

भारत सरकार में केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी जानकारी शेयर की है. वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2026 के दौरान एक इंटरव्यू में मंत्री ने बताया कि भारत जल्द ही अपना ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड लेकर आ रहा है. 

सरकार ने इसके लिए सभी जरूरी होम वर्क कर लिया है. आने वाले 12 महीने से 18 महीने के अंदर  भारत अपना ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड अनवील करेगा. 

मंत्री ने कहा कि आज हमारे देश में एक मजबूत इलेक्ट्रोनिक्स ईकोसिस्टम तैयार हो चुका है. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अब वह समय आ गया है जब ग्लोबल मोबाइल इंडस्ट्री में भारतीय ब्रांड दस्तक देगा.  इसके लिए सभी जरूरी तैयारी हो चुकी है. 

सम्बंधित ख़बरें

ASUS Phone Dead
Blackberry जैसा हाल! खत्म हुई एक और स्मार्टफोन ब्रांड की कहानी
Flipkart Sale
Flipkart Sale: नया मोबाइल सस्ता, 2 साल पुराना फोन ₹10,000 महंगा
Apple Airtag
स्मार्टफोन का खेल खत्म कर सकता है Apple का छोटू गैजेट, मिलेगा AI, कैमरा, माइक
AI Tax on Smartphones
AI की भूख से महंगे हो रहे स्मार्टफोन & लैपटॉप, क्यों मचा बवाल?
Scam detection Feature
पहली बार नॉन-पिक्सल फोन में आ रहा ये फीचर, साइबर ठगों से रखेगा दूर

मंत्री ने कहा- हमारा सिस्टम मैच्योर हो चुका है

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि अब हमारा सिस्टम मैच्योर हो चुका है. सरकार कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरर के साथ कई मीटिंग कर चुकी है. उन्होंने बताया है कि कि हाल ही में पूरे ईकोसिस्टम में काम करने वालों के साथ मीटिंग हो चुकी है. वे लोग सभी पार्ट्स बनाते हैं, जो एक मोबाइल फोन में लगते हैं.  मंत्री ने बताया कि बहुत जल्द 1 साल के अंदर या मैक्सिमम 18 महीनों के अंदर भारतीय मोबाइल ब्रांड मार्केट में आ जाएगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स वर्ना खाली हो सकता है अकाउंट

सैमसंग और ऐपल जैसा ब्रांड बनाने की तैयारी

दुनियाभर में ढेरों स्मार्टफोन ब्रांड हैं और कई कंपनियां हैं जो अपनी पहचान ग्लोबल ब्रांड के रूप में बना चुकी हैं. जहां अमेरिका का Apple दुनियाभर में पॉपुलर है. वहीं कोरिया का सैमसंग भी दुनियाभर में स्मार्टफोन, गैजेट और टीवी को सेल करता है. चीन का ओप्पो, वनप्लस और शाओमी जैसे ब्रांड है. 

AI कंपनियों के बॉस से भी मुलाकात हुई 

वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के दौरान मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल डीपमाइंड के सीईओ और को-फाउंडर डेमिस हसाबिस और ओपनएआई के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिस क्रिस लेहानसे भी मुलाकात की है. 

डेमिस हसाबिस ने X प्लेटफॉर्म (पूर्व Twitter) पर लिखा कि मंत्री  @AshwiniVaishnaw से मिलकर खुशी हुई है. AI में अपार संभावनाएं और उन्हें पूरा करने को लेकर भारत की अहम भूमिका को लेकर चर्चा हुई है, जो बेहद ही रोचक रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement