शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम इवेंट IMC, PM मोदी ने किया उद्घाटन

IMC 2025 की शुरुआत हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी इवेंट का उद्घाटन किया है. इस इवेंट में दुनिया भर की 400 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही है. यहां पर फ्यूचर टेक्नोलॉजी को दिखाया जाएगा. 8 अक्टूबर से शुरू हुआ IMC 2025 इवेंट 11 अक्टूबर तक चलेगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

IMC 2025 का उद्घाटन प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी ने किया है. (Photo: YouTube/Narendra Modi)
इंडिया मोबाइल कांग्रेस की आज यानी 8 अक्टूबर को शुरुआत हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IMC (इंडिया मोबाइल कांग्रेस में) के 9वें एडिशन में शामिल हुए. 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा IMC 2025 11 अक्टूबर तक चलेगा. ये एशिया में होने वाला सबसे बड़ा टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी इवेंट है, जिसमें कई फ्यूचर टेक को अनवील किया जाएगा. 

इस बार IMC की थीम इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारत की लीडरशिप को दिखाएगा. इस साल के इवेंट में 400 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 6G, क्वांटम कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल नेटवर्क और साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन पर फोकस होगा.

शुरू हुआ IMC

टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्रायक्रम की शुरुआत करते हुए बताया कि भारत में कैसे पिछले 11 साल में डेटा कॉस्ट कम हुई है. उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में मोबाइल डेटा कॉस्ट 98 फीसदी तक कम हुई है. एक वक्त ऐसा था कि सिंगल वॉयस कॉल मिनट लग्जरी होता था. आज भारत में दुनिया के 20 फीसदी मोबाइर यूजर हैं.  

PM Modi

उन्होंने डिजिटल फर्स्ट की बात की और बताया कि कैसे UPI ने देश में बदलाव लाया है. 4 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में 1.5 लाख से ज्यादा विजिटर्स हिस्सा लेंगे. ज्योतिरादित्य ने बताया कि इस बार भारत स्टार्टअप वर्ल्ड कप का योजन भी कर रहा है. 

यह भी पढ़ें: India Mobile Congress 2025: भारत में इन तारीखों को होगा IMC 2025, केंद्रीय मंत्री ने MWC 2025 में दी जानकारी

कहां हो रहा है इवेंट? 

इंडिया मोबाइल कांग्रेस इस बार दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है. 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा ये इवेंट 11 अक्टूबर तक चलेगा. इस इवेंट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन (DoT) और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI मिलकर आयोजित कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: Unlimited नहीं, सिर्फ इतने GB ही 5G डेटा देती हैं टेलीकॉम कंपनियां

कैसे हिस्सा ले सकते हैं? 

IMC 2025 में हिस्सा लेने के लिए आपको इवेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा. सबसे पहले आपको IMC की आधिकारिक वेबसाइट https://www.indiamobilecongress.com/ पर जाना होगा. यहां पर रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा. क्लिक करते ही आप दूसरी विंडो पर पहुंच जाएंगे. यहां आपको चुनना होगा कि आप कैसा पास चाहते हैं. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और फिर आपको इवेंट का पास मिल जाएगा.

