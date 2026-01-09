एक स्वाइप और रील गायब… Instagram पर मिस हुई रील ऐसे मिलेगी वापस

Instagram चलाते वक्त यह लगभग सभी के साथ होता है. आप रील देख रहे होते हैं, कुछ सेकंड में ही दिलचस्प लगने लगती है और तभी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाती है या उंगली गलती से स्वाइप हो जाती है. रील गायब. न यूज़रनेम याद रहता है, न म्यूज़िक और न ही कैप्शन. ऐसे में यही सवाल आता है कि क्या उस रील को दोबारा देखा जा सकता है या नहीं. क्योंकि कई बार उस रील में कुछ जानकारी होती है जिसे आप दुबारा सुनना चाहते हैं.

अच्छी खबर यह है कि Instagram में कुछ ऐसे तरीके मौजूद हैं, जिनके ज़रिये आप गलती से स्किप हुई या पहले देखी गई रील तक दोबारा पहुंच सकते हैं.

पहला तरीका

सबसे पहला और भरोसेमंद तरीका Instagram का Activity सेक्शन है. अगर आपने उस रील को देखते वक्त उसे लाइक किया था, तो काम आसान हो जाता है. Profile पर जाकर ऊपर तीन लाइनों पर टैप करें, वहां Activity का ऑप्शन मिलेगा. Activity के अंदर Likes सेक्शन में जाएं. यहां आपको वो सारी पोस्ट और रील मिल जाएंगी जिन्हें आपने पसंद किया था. अगर रील हाल ही की है, तो काफी चासेंस हैं कि वह यहां मिल जाए.

दूसरा तरीका

कई यूजर्स को Your Activity सेक्शन में Watch History का ऑप्शन मिलता है. यहां से आपका काम आसान हो जाएगा. इसके लिए आपको सेटिंग्स एंड ऐक्टिविटी में जाना है. यहां आप सर्च बार में या स्क्रॉल करके Your Activity ऑप्शन पर जा सकते हैं. यहां आपको स्क्रॉल करके Watch History ढूंढना है. अगर ये ऑप्शन मिल गया तो समझें आपका काम हो गया. क्योंकि यहां रील की वॉच हिस्ट्री होती है. इससे आपको ये पता चलेगा कि कब आपने कौन सी रील देखी है.

तीसरा तरीका

लेकिन अगर आपने रील को लाइक नहीं किया था, तब भी उम्मीद खत्म नहीं होती. Instagram में एक और option है Saved. कई लोग गलती से रील देखते वक्त उसे Save कर लेते हैं. Profile के Menu में Saved पर जाएं और वहां चेक करें. कई बार वही रील यहां मिल जाती है, जिसे आप दोबारा ढूंढ रहे होते हैं.

चौथा तरीका

अब बात करते हैं उस स्थिति की, जहां रील न लाइक की गई, न सेव की गई. ऐसे में अगला रास्ता है Search और Explore. अगर आपको रील का सबजेक्ट थोड़ा बहुत याद है, जैसे कॉमेडी, टेक, रेसिपी या ट्रैवल, तो सर्च बार में उससे जुड़े शब्द डालें. Instagram का एल्गोरिद्म आपकी हाल की ऐक्टिविटी के आधार पर उसी तरह की रील फिर से दिखाने लगता है. कई बार वही रील कुछ स्क्रॉल करने के बाद दोबारा सामने आ जाती है.

एक और कम इस्तेमाल किया जाने वाला लेकिन काम का तरीका है Audio search. अगर आपको रील का गाना या आवाज़ याद है, तो सर्च में उस Audio का नाम डालें. अगर रील Popular थी, तो Audio पेज पर जाकर उससे जुड़ी सारी रील देखी जा सकती हैं. यहां से कई यूज़र अपनी Miss हुई रील दोबारा ढूंढ लेते हैं.

अगर रील किसी दोस्त ने भेजी थी या आप उसे किसी चैट में देख रहे थे, तो Direct Messages में जाकर पुराने चैट्स भी चेक करना चाहिए. कई बार रील वहीं मिल जाती है, जिसे हम भूल चुके होते हैं.

सबसे आसान बचाव यही है कि अगर कोई रील पसंद आए, तो उसे तुरंत पसंद या सेव कर लें. इससे बाद में ढूंढना आसान हो जाता है. Instagram तेज़ी से चलने वाला प्लेटफॉर्म है, यहां एक स्वाइप में चीज़ें गायब हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी समझदारी से आप अपनी पसंद का कंटेंट दोबारा पकड़ सकते हैं. रील्स सेव करने के लिए इंस्टाग्रा में ही फोल्डर्स भी बना सकते हैं.

