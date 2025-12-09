scorecardresearch
 
पोते ने नेकलेस में लगे जीपीएस ट्रैकर से लापता दादी को खोज निकाला, इतने में आते हैं ये GPS

GPS ट्रैकर की मदद से एक पोते ने अपनी लापता बुजुर्ग दादी को खोज निकाला है. यह मामला मुंबई का है, जहां एक पोते ने अपनी दादी के नेकलेस के अंदर GPS को फिट किया था. मार्केट में ढेरों GPS ट्रैकर आते हैं, जो आपको लोकेशन ट्रैक करने की सुविधा देते हैं.

GPS ट्रैकर की मदद से लापता दादी की लोकेशन खोजी. (Photo: PEXELS)
मुंबई में एक परिवार ने बड़े ही हाईटेक तरीके से अपनी दादी को खोज निकाला है. दरअसल, पोते ने अपनी दादी (79) के नेकलेस में छोटा सा GPS ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया था,  जिसके बाद लापता दादी की लोकेशन को खोल निकाला. 

दक्षिण मुंबई में शाम की सैर के दौरान बुज़ुर्ग महिला अचानक लापता हो गईं, जिसके बाद उनके परिवार को काफी परेशान होना पड़ा. इसके बाद उनके पोते ने फिल्मी अंदाज में अपनी दादी को खोज निकाला है.  उनके पोते ने नेकलेस में लगाए गए GPS ट्रैकर की मदद से लापता दादी का पता लगाया. हालांकि ट्रैकर की डिटेल्स को शेयर नहीं किया है.  

टू व्हीलर से हुआ था एक्सीडेंट 

दरअसल, 3 दिसंबर को सायरा बी ताजुद्दीन मुल्ला को सेवरी इलाके में एक दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया. 

GPS डिवाइस की ली मदद 

जब बुजुर्ग महिला देर रात होने पर भी अपने घर पर नहीं पहुंची तो परिवार घबरा गया. तभी उनके पोते मोहम्मद वासिम अय्यूब मुल्ला ने नेकलेस में लगे GPS डिवाइस की मदद ली. 

अस्पताल में दिखाई लोकेशन 

GPS में लोकेशन परेल स्थित केईएम अस्पताल दिखाई दी, जो उनके घर से सिर्फ 5 किमी दूर है. इसके बाद बुजुर्ग महिला का पूरा परिवार उनके पास पहुंचा और फिर उनको दूसरे अस्पताल में रेफर कर लिया. 

यह भी पढ़ें: महंगे हो सकते हैं स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन, इन वजहों से बढ़ेंगी कीमतें

मार्केट में ढेरों Mini GPS ट्रैकर 

ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में ढेरों मिनी GPS ट्रैकर आते हैं. पहला ट्रैकर को Apple Airtag की तर्ज पर काम करता है, जिसकी मदद से बिना किसी रिचार्ज प्लान्स के इसे यूज किया जा सकता है. 

Apple Airtag हजारों किलोमीटर दूर से भी लोकेशन शेयर करता है. विजय सेल्स पर इसकी कीमत 2799 रुपये है. यह ऐपल के फाइंड माय के साथ काम करता है. 

एंड्रॉयड यूजर्स के लिए JioTag 

JioTag Go की मदद से भी गुम हुए सामान और शख्स को खोजा जा सकता है. दरअसल, 999 रुपये वाले जियोटैग की मदद से गुम हुए सामान, कार, बाइक, बैक और पालतु जानवर आदि पर लगाया जा सकता है. यह एंड्रॉयड डिवाइस के साथ काम करता है.  

