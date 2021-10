Google सर्च में इस साल का सबसे बड़ा बदलाव, मोबाइल में गूगल सर्च का अनुभव बदलेगा

Google Search: गूगल दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है. सर्च इंटरफेस में कंपनी लगातार छोटे बड़े बदलाव करती है. कुछ बदलाव आपको दिखते हैं, जबकि कुछ बदलाव आपको नहीं दिखते.

इसी तरह गूगल ने एक बड़ा बदलाव किया है. इसे आप गूगल सर्च में किया जाने वाला इस साल का सबसे बड़ा बदलाव कह सकते हैं. क्योंकि इससे आपका गूगल सर्च अनुभव बदलने वाला है.

अभी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो रिजल्ट पेज पर वो तमाम कंटेंट दिखते हैं जिसके बारे में आप सर्च कर रहे हैं. स्क्रॉल करके नीचे जाने पर नेक्स्ट पेज करने का ऑप्शन होता है. 12345... इस तरह से बॉटम में नेक्स्ट पेज का ऑप्शन दिखता है.

अब गूगल ने मोबाइल के लिए एंडलेस स्क्रॉल लेआउट पेश कर दिया है. मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल में गूगल सर्च कर रहे हैं तो बॉटम में नेक्स्ट पेज का ऑप्शन ही नहीं आएगा.

नेक्स्ट पेज का ऑप्शन न आने का मतलब ये है कि आप एंडलेस स्क्रॉल कर सकते हैं. आपके सर्च क्वेरी से जुड़े रिजल्ट्स को आप लगातार स्क्रॉल करके देख सकते हैं.

Beginning today, continuous scrolling is starting to roll out to Google Search for most English searches on mobile devices in the US. Learn more: https://t.co/ulPL0EaKV0 pic.twitter.com/W0iwL3fdy6