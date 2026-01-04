scorecardresearch
 
सावधान! कहीं गीजर ना बन जाए बम का गोला, फटने से पहले देता है ये साइन

कड़ाके की ठंड की वजह से बहुत से लोग अपने घर में इलेक्ट्रिक गीजर का यूज करते हैं. ये गीजर गर्म पानी देने के साथ-साथ खतरनाक भी साबित हो सकता है. दरअसल, गीजर फटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जान तक गंवा चुके हैं. आइये घर में लगे गीजर की सेफ्टी टिप्स के बारे में जानते हैं और उनसे कैसे बचाव करें.

पानी गर्म करने वाला गीजर फट ना जाए. (Photo: Unsplash)
कड़ाके की ठंड में वॉटर गीजर बड़े ही काम का प्रोडक्ट लगता है, लेकिन हर साल गीजर या इमर्शन रॉड की वजह से किसी ना किसी जान तक चली जाती है. कुछ दिन पहले दिल्ली में एक महिला की इलेक्ट्रिक रोड की वजह से मौत हो गई. इतना ही नहीं, उससे पहले कई लोगों के घरों में मौजूद गीजर बम के गोले की तरफ फट चुका है. 

इलेक्ट्रिक गीजर को फटने से बचाने के लिए जरूरी है कि उसकी मेंटनेंस कराएं. कई लोग गीजर के मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखते हैं. इसकी वजह से या तो वे लीक होने लगते है. कई बार तो गीजर फट तक जाते हैं. 

इलेक्ट्रिक गीजर फटने की मुख्य वजह 

गीजर फटने की घटना के पीछे एक बड़ी वजह हाई प्रेशर है. कई बार गीजर का थर्मोस्टेट सेंसर खराब हो जाता है. यह सेंसर एक बार पानी सेट टेम्प्रेचर पर पहुंचने के बाद गीजर में पावर कट कर देता है. 

यह भी पढ़ें: गीजर के परखच्चे उड़ने से पहले मिलते हैं ये 5 संकेत, ऐसे रखें सेफ

सेंसर का खराब होना भी वजह 

बहुत से लोग पूरी रात गीजर को ऑन छोड़ देते हैं और सेंसर खराब होने की वजह से वह बंद नहीं होता है. गीजर में पानी इतना अधिक गर्म हो जाता है कि वह तेज प्रेशर बना देता है. गीजर फटने की यह मुख्य वजह है.

गीजर में प्रेशर वाल्व भी होता है, जो तेज प्रेशर होने पर गीजर में से उस प्रेशर को रिलीज कर देता है. सर्विसिंग रेगुलर ना होने की वजह से वह प्रेशर वाल्व खराब हो सकता है और गीजर फट सकता है. 

गीजर फटने से पहले के ये हैं संकेत 

गीजर के अंदर तेज प्रेशर बनने के दौरान उसके अंदर से पानी टपकने लगेगा. अगर आपके गीजर से भी अचानक से पानी टपकने लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है. 

भूरे रंग का पानी आना 

गीजर के अंदर से अगर अचानक जंग लग जाता है या भूरे रंग का पानी आने लगता है. तो सतर्क हो जाइए क्योंकि यह टैंक के खराब होने के साइन हैं. यह गीजर फटने की जानकारी देता है. 

बचाव के लिए क्या करें 

इलेक्ट्रिक गीजर में अगर कोई परेशानी है और उसमें पानी फटने लगता है तो क्या करना चाहिए. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

  • गीजर फटने का कोई साइन नजर आता है तो सबसे पहले तो उसको स्विच ऑफ कर दें.
  • अगर वह गैस गीजर है तो पहले उसकी गैस सप्लाई को बंद कर दें. 
  • गीजर बंद करने के बाद किसी प्रोफेशनल मैकेनिक को कॉल करें या फिर कंपनी के कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकते हैं. 
  • सभी पार्टस चेक करने के बाद और लीकेज बंद करने के बाद ही गीजर को दोबारा ऑन करें. 
---- समाप्त ----
