scorecardresearch
 

Feedback

डोनाल्ड ट्रंप ने AI को बताया नए जमाने का इंटरनेट, कहा - ये नया नहीं है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने AI को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इसको न्यू टेक्नोलॉजी क्रांति बताया है और यहां तक कि इसकी तुलना इंटरनेट तक से कर दी है. उन्होंने कहा कि हर कोई AI का इस्तेमाल करना चाहता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि AI का यूज हर कोई करना चाहता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि AI का यूज हर कोई करना चाहता है.

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड्र ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने AI को लेकर कहा है कि यह अगली बड़ी क्रांति है और इसकी तुलना इंटरनेट तक कर दी. उन्होंने इसको न्यू इंटरनेट तक कह डाला. 

दरअसल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट से जब एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या आप भी AI Bubble को लेकर एक्सपर्ट द्वारा दी जाने वाली चेतावनी को लेकर चिंतित हैं. ट्रंप ने पलटकर उनसे ही पूछ लिया कि AI प्रॉब्लम क्या है? 

रिपोर्ट्स ने AI के खतरों के बारे में बताया 

सम्बंधित ख़बरें

Google
ChatGPT की एक चाल से Google को लगा 13,188 अरब का झटका  
Sam Altman
इंसानी दिमाग पढ़ेंगे ChatGPT के बॉस, Musk के न्यूरालिंक को सीधी टक्कर 
ChatGPT
करोड़ों लोग AI से कर रहे सुसाइड की बातें, ChatGPT मेकर ने किया बड़ा खुलासा  
ChatGPT
ChatGPT का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सभी को मिलेगा फ्री, कंपनी का बड़ा ऐलान 
Pakistan_Nuclear_Trump_Sign
Pakistan को लेकर Donald Trump ने किया चौंकाने वाला दावा! 

इसके बाद रिपोर्टर ने अपने सवाल को विस्तार से बताया कि कई एक्सपर्ट का मानना है कि AI की वजह से आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव दिखाई देंगे, साथ ही कुछ संभावित खतरे भी बताए हैं. इसके बाद ट्रंप ने सभी खतरों का खंडन किया. 

यह भी पढ़ें: Jio का बड़ा धमाका! अब सभी यूज़र्स को मिलेगा 35 हज़ार रुपये वाला Google AI Pro फ्री, 2TB स्टोरेज भी साथ में

AI को बताया नए जमाने का इंटरनेट 

Advertisement

ट्रंप ने आगे बताया है कि हर कोई AI चाहता है क्योंकि यह नए जमाने का न्यू इंटरनेट है. यह पूरी तरह से नया है. इसी वजह से हर कोई इसका इस्तेमाल करना चाहता है. 

यूज ना करने वालों को होगी प्रॉब्लम 

ट्रंप ने कहा कि प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया या आप नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है. ट्रंप का यह नजरिया दिखाता है कि दुनियाभर में AI को लेकर काफी इनवेस्टमेंट हो रही है. 

यह भी पढ़ें: YouTube और Google Maps को पछाड़ना इंपॉसिबल है..., क्यों बोले परप्लेक्सिटी के बॉस अरविंद श्रीनिवास

AI को लेकर दुनियाभर में हो रहा है काम 

AI को लेकर दुनियाभर में काम हो रहा है और कई चैटबॉट भी तैयार हो रहे हैं.  इसके साथ ही कंपनियां ऑन डिवाइस AI फीचर देने के लिए भी चिपसेट तैयार कर रही हैं. Nvidia बड़े स्तर पर AI को लेकर जीपीयू आदि तैयार कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement