डोनाल्ड ट्रंप ने AI को बताया नए जमाने का इंटरनेट, कहा - ये नया नहीं है

अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड्र ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने AI को लेकर कहा है कि यह अगली बड़ी क्रांति है और इसकी तुलना इंटरनेट तक कर दी. उन्होंने इसको न्यू इंटरनेट तक कह डाला.

दरअसल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट से जब एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या आप भी AI Bubble को लेकर एक्सपर्ट द्वारा दी जाने वाली चेतावनी को लेकर चिंतित हैं. ट्रंप ने पलटकर उनसे ही पूछ लिया कि AI प्रॉब्लम क्या है?

रिपोर्ट्स ने AI के खतरों के बारे में बताया

इसके बाद रिपोर्टर ने अपने सवाल को विस्तार से बताया कि कई एक्सपर्ट का मानना है कि AI की वजह से आने वाले दिनों में कई बड़े बदलाव दिखाई देंगे, साथ ही कुछ संभावित खतरे भी बताए हैं. इसके बाद ट्रंप ने सभी खतरों का खंडन किया.

AI को बताया नए जमाने का इंटरनेट

ट्रंप ने आगे बताया है कि हर कोई AI चाहता है क्योंकि यह नए जमाने का न्यू इंटरनेट है. यह पूरी तरह से नया है. इसी वजह से हर कोई इसका इस्तेमाल करना चाहता है.

यूज ना करने वालों को होगी प्रॉब्लम

ट्रंप ने कहा कि प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया या आप नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है. ट्रंप का यह नजरिया दिखाता है कि दुनियाभर में AI को लेकर काफी इनवेस्टमेंट हो रही है.

AI को लेकर दुनियाभर में हो रहा है काम

AI को लेकर दुनियाभर में काम हो रहा है और कई चैटबॉट भी तैयार हो रहे हैं. इसके साथ ही कंपनियां ऑन डिवाइस AI फीचर देने के लिए भी चिपसेट तैयार कर रही हैं. Nvidia बड़े स्तर पर AI को लेकर जीपीयू आदि तैयार कर रही है.

