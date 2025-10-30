Jio का बड़ा धमाका! अब सभी यूज़र्स को मिलेगा 35 हज़ार रुपये वाला Google AI Pro फ्री, 2TB स्टोरेज भी साथ में

Airtel ने हाल ही में अपने यूजर्स को साल भर के लिए Perplexity Pro सब्सक्रिप्शन फ्री देने का ऐलान किया था. अब Reliance Jio ने ऐलान किया है कि कंपनी गूगल के साथ मिल कर अपने यूजर्स को फ्री AI सब्सक्रिप्शन देगी.

Jio के मुताबकि एलिजिबल यूजर्स को 18 महीने तक के लिए Google AI Pro की सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी. कंपनी ने कहा है कि इसकी वैल्यू 35100 रुपये है. यानी यूजर्स को इतने की सर्विस फ्री में ही मिल जाएगी.

क्यों कंपनियां फ्री AI सब्सक्रिप्शन दे रही हैं?

सभी AI कंपनियों को ये पता है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है. ज़ाहिर है जितने यूजर्स उतना ज्यादा डेटा. यही वजह है कि पहले Perplexity और ChatGPT ने भारतीय यूजर्स के लिए Pro सब्सक्रिप्शन फ्री कर दी और अब Google कर रहा है.

Perplexity ने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके एयरटेल यूजर्स को अपना प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री देना स्टार्ट किया. हाल ही में OpenAI ने ऐलान कर दिया कि सभी इंडियन यूजर्स को ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन फ्री मिेलेगा. अब गूगल की बारी है और कंपनी ने रिलायंस जियो के साथ हाथ मिलाया है.

Google AI Pro में क्या मिलता है?

Jio यूजर्स MyJio ऐप से Google AI सब्सक्रिप्शन फ्री पा सकते हैं. इस प्लान में सिर्फ AI ही नही, बल्कि यहां आपको 2TB की क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है. इसके अलावा Notebook LM और Gemini 2.5 Pro सब्सक्रिप्शन भी इस प्लान में शामिल हैं.

Google AI के इस सब्सक्रिप्श में वीडियो जेनेरेशन मॉडल Veo 3.1 भी है और Gemini Nano Banana भी शामिल है.

किन Jio यूजर्स को मिलेगा फ्री Google AI Pro?

कंपनी ने कहा है कि अर्ली ऐक्सेस के तौर पर कंपनी पहले 18 से 25 साल के यूजर्स को मिलेगा जो अनलिमिटेड Jio 5G प्लान यूज़ कर रहे हैं. हालांकि बाद में कंपनी इस ऑफ़र को भारत के सभी जियो यूजर्स के लिए जारी कर देगी.

Jio यूजर्स Google AI Pro ऐसे पा सकते हैं

Jio यूजर्स MyJio ऐप के ज़रिए Google AI Pro को 18 महीने तक के लिए फ्री में पा सकते हैं. आपको बता दें कि Google AI Pro एक प्रीमियम टियर सब्सक्रिप्शन है और इसके लिए मंथली और ईयरली प्लान्स हैं.

