YouTube और Google Maps को पछाड़ना इंपॉसिबल है..., क्यों बोले परप्लेक्सिटी के बॉस अरविंद श्रीनिवास

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) स्टार्टअप Perplexity के CEO अरविंद श्रीनिवास ने बताया है कि गूगल के ईको सिस्टम को मात देना आसान नहीं है. उन्होंने पोस्ट करके बताया है कि गूगल मैप्स और Youtube को टक्कर देने लगभग इंपोसिबल है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

अरविंद श्रीनिवास Perplexity AI के CEO हैं. (File Photo)
Perplexity CEO अरविंद श्रीनिवास ने एक पोस्ट करके बताया है कि गूगल के ईको सिस्टम को पछाड़ना बहुत मुश्किल है. इसके लिए उन्होंने इंपोसिबल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर डाला. उनके इस पोस्ट के बाद ये चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि इंटरनेट पर गूगल की मोनोपॉली कैसे खत्म होगी. 

भारतीय मूल के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) स्टार्टअप के फाउंडर ने बताया है कि गूगल को कुछ इलाकों में टक्कर दी जा सकती है. लेकिन गूगल के कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, जिनसे आगे निकल पाना मुश्किल ही नहीं लगभग असंभव है. इसमें YouTube और Google Maps के नाम शामिल हैं. 

X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर अरविंद श्रीनिवास ने पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, Youtube और Maps सबसे ज्यादा मुश्किल हैं और हो सकता है कि असंभव भी. बाकी मुश्किल हैं लेकिन मुमकिन हैं. ये पोस्ट उन्होंने एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा है, जिसमें लिखा था कि गूगल के ईको सिस्टम को कोई भी स्टार्टअप बीट नहीं कर सकता है. 

यह भी पढ़ें: ChatGPT की एक चाल से Google को लगा 13,188 अरब का झटका, घट गई मार्केट वैल्यू

अरविंद श्रीनिवास का पोस्ट 

YouTube के पास ढेरों वीडियो 

YouTube की सबसे बड़ी पावर है कि उसके लिए खुद यूजर्स कंटेंट जनरेट करते हैं. यहां लगभग सभी कैटेगरी और जरूरत के वीडियो मौजूद हैं. साथ ही Youtube का सजेशन सिस्टम भी काफी मजबूत है, जिसकी मदद से व्यूअर्स को उनके काम या उनके इंटरेस्ट का वीडियो देखने को मिलता है. 

यह भी पढ़ें: YouTube Ads से मिलेगी मुक्ति, कंपनी ने लॉन्च किया सबसे सस्ता प्लान

Google Maps का बड़ा यूजरबेस 

Google Maps का एक बड़ा यूजरबेस दुनियाभर में हैं. नेविगेशन से लेकर किसी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) आदि इस पर देखा जा सकता है. यहां तक कि गूगल मैप्स पर नेविगेशन लगाकर आप अपने व्हीकल की स्पीड देख सकते हैं. इसमें फ्यूल सेविंग और लोकेशन शेयर आदि के फीचर हैं. यहां तक कि आप यूजर्स को लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकेंगे. 

