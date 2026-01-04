WhatsApp पर कॉल, पहले जांच और फिर किया डिजिटल अरेस्ट, दिल्ली की महिला से ऐसे ठगे गए 1.34 करोड़ रुपये

दिल्ली में साइबर ठगी का नया केस सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला को ठगी का शिकार बनाया है. बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट किया, जिसके बाद डराया, धमकाया और आखिर में जाकर 1.34 करोड़ रुपये ठग लिए.

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक कंप्लेंट दर्ज कर चुकी है. एक 85 साल की बुजुर्ग महिला के साथ हुई करोड़ों की ठगी हुई है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

WhatsApp पर अनजान नंबर से आया कॉल

​शिकायतकर्ता मोनिका मनचंदा ने पुलिस को बताया कि उनकी बुजुर्ग मां के पास 6 नवंबर 2025 को WhatsApp पर अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वालों ने खुद को दरियागंज थाने का पुलिस अधिकारी बताया.

करीब एक महीने तक महिला को परेशान किया

​इसके बाद उन्होंने बुजुर्ग महिला को बुरी तरह डराया. महिला को बताया कि उनको डिजिटल अरेस्ट किया है. करीब 1 महीने तक केस चला और उस दौरान उनसे लगातार पैसों की मांग की गई.

अलग-अलग खातों में किए ट्रांसफर

​बुजुर्ग महिला चार बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहुंची और वहां उन्होंने अलग-अलग बैंक खातों से कुल 1,34,00,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए.

​एक्सिस बैंक: 1.20 करोड़ रुपए

​इंडसइंड बैंक : 8 लाख रुपए

​SBI: 5 लाख रुपए

​फेडरल बैंक: 1.93 लाख रुपए

आधार कार्ड और पैन कार्ड भी हासिल किए

साइबर ठगों ने बड़ी ही चालाकी के साथ महिला का आधार कार्ड और PAN कार्ड भी हासिल कर लिया. ​पुलिस जांच में सामने आया है कि ठगी की यह बड़ी रकम कई बैंकों के खातों में भेजी गई थी.

दिल्ली पुलिस ने दर्ज की कंप्लेंट

​विक्टिम बुजुर्ग महिला की बेटी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 25 दिसंबर 2025 को मामला दर्ज किया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), 319 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 308 (जबरन वसूली) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत FIR दर्ज की है.

