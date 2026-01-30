फोन ने खोल दिया बेटे की मौत का राज, रिकवर डेटा से पता चला सच

एक पिता ने अपने मृतक बेटे के फोन का डिलीट डेटा रिकवर किया और उसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया. दरअसल, डिलीट डेटा रिकवर करने के बाद पिता ने बेटे की मौत की गुत्थी सुलझा ली.

पुलिस ने बताया कि आकाश सिंह की मृत्यु पिछले साल 9 अक्टूबर को आत्महत्या से हुई थी. जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुछ दिनों बाद सुखवीर सिंह ने पाया कि मौत से ठीक पहले डिवाइस को रीसेट कर दिया गया. इससे उनको संदेह हुआ.

पिता पेशे से मोबाइल फोन इंजीनियर हैं और फिर उन्होंने बेटे के फोन से डिलीट किया गया डेटा को रिकवर कर लिया. इसके बाद एक बड़ी साइबर ब्लैकमेल रैकेट का खुलासा हुआ.

रिकवर डेटा में क्या-क्या मिला

रिकवर डेटा में पिता को मॉर्फ्ड इमेज हासिल हुई हैं.

पिता को रिकवर किए गए फोन डेटा से अपने बेटे की मॉर्फ्ड तस्वीरें मिलीं.

आरोपियों ने ब्लैकमेल करने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति के फोन नंबर का क्लोन बनाया.

बेटे को फंसाने के लिए WhatsApp पर महिला बनकर बात करने की बात स्वीकार की है.

महाराष्ट्र से जुड़ा था मामला

साइबर ब्लैकमेलिंग की जड़ें सैकड़ों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से कनेक्ट थीं. ब्लैकमेलिंग के जाल में एक बी.कॉम छात्र को आत्महत्या करनी पड़ी. हाथरस पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

AI की मदद से तैयार इमेज

गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप हैं कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाई गई अश्लील इमेज और वीडियो का यूज करके छात्र को ब्लैकमेल किया था.

अपनी फोटो को मॉर्फ्ड होने से कैसे बचाएं?

AI का यूज करके फोटो को मॉर्फ करना बहुत आसान हो गया है. मॉर्फ के तहत किसी बॉडी का चेहरा बदलना या फिर एक की बॉडी पर दूसरे का सर लगाना शामिल है. बचाव के लिए क्या करें.

सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते समय सावधानी बरतें.

हाई-क्वालिटी और क्लोज-अप फोटो कम शेयर ना करें.

सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखें. अनजान लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट ना स्वीकारें.

---- समाप्त ----