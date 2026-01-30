scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फोन ने खोल दिया बेटे की मौत का राज, रिकवर डेटा से पता चला सच

उत्तर प्रदेश के एक पिता ने अपने बेटे की मौत की मिस्ट्री को सुलझा लिया है. आत्महत्या के बाद बेटे के फोन से सारा डेटा डिलीट हो गया था, जिसके बाद पिता ने डिलिट डेटा को रिकवर किया और उसके बाद बेटे की मौत की असली वजह पता चली. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
पिता पेशे से मोबाइल इंजीनियर है. (File Photo: Unsplash)
पिता पेशे से मोबाइल इंजीनियर है. (File Photo: Unsplash)

एक पिता ने अपने मृतक बेटे के फोन का डिलीट डेटा रिकवर किया और उसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया. दरअसल, डिलीट डेटा रिकवर करने के बाद पिता ने बेटे की मौत की गुत्थी सुलझा ली.  

पुलिस ने बताया कि आकाश सिंह की मृत्यु पिछले साल 9 अक्टूबर को आत्महत्या से हुई थी. जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुछ दिनों बाद सुखवीर सिंह ने पाया कि मौत से ठीक पहले डिवाइस को रीसेट कर दिया गया. इससे उनको संदेह हुआ. 

पिता पेशे से मोबाइल फोन इंजीनियर हैं और फिर उन्होंने बेटे के फोन से डिलीट किया गया डेटा को रिकवर कर लिया. इसके बाद एक बड़ी साइबर ब्लैकमेल रैकेट का खुलासा हुआ. 

सम्बंधित ख़बरें

विंगो ऐप के Telegram और यूट्यूब अकाउंट पर भी एक्शन
Android यूजर्स सावधान! फोन में SMS स्कैम कर सकता है Wingo ऐप
Realme P4 Power 5G
सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च, सिंगल चार्ज में 39 दिनों तक चलेगा
WhatsApp call recording trick
WhatsApp यूज करने के लिए देने होंगे पैसे? इंटरनेट पर मची सनसनी, जानें सच्चाई
Smartphone
Apple और Google पर दर्जनों 'गंदे ऐप', महिलाओं की बना रहे अश्लील इमेज
New Aadhaar App
आ गया New Aadhaar App, मोबाइल नंबर से पता बदलने तक मिलेंगे ये फीचर्स

रिकवर डेटा में क्या-क्या मिला 

  • रिकवर डेटा में पिता को मॉर्फ्ड इमेज हासिल हुई हैं. 
  • पिता को रिकवर किए गए फोन डेटा से अपने बेटे की मॉर्फ्ड तस्वीरें मिलीं. 
  • आरोपियों ने ब्लैकमेल करने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति के फोन नंबर का क्लोन बनाया. 
  • बेटे को फंसाने के लिए WhatsApp पर महिला बनकर बात करने की बात स्वीकार की है. 

महाराष्ट्र से जुड़ा था मामला 

Advertisement

साइबर ब्लैकमेलिंग की जड़ें सैकड़ों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र से कनेक्ट थीं. ब्लैकमेलिंग के जाल में एक बी.कॉम छात्र को आत्महत्या करनी पड़ी. हाथरस पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. 

AI की मदद से तैयार इमेज 

गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप हैं कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाई गई अश्लील इमेज और वीडियो का यूज करके छात्र को ब्लैकमेल किया था. 

अपनी फोटो को मॉर्फ्ड होने से कैसे बचाएं?

AI का यूज करके फोटो को मॉर्फ करना बहुत आसान हो गया है. मॉर्फ के तहत किसी बॉडी का चेहरा बदलना या फिर एक की बॉडी पर दूसरे का सर लगाना शामिल है. बचाव के लिए क्या करें. 

  • सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते समय सावधानी बरतें. 
  • हाई-क्वालिटी और क्लोज-अप फोटो कम शेयर ना करें. 
  • सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखें. अनजान लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट ना स्वीकारें.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    अजित पवार फ्यूनरल
    इकोनॉमिक सर्वे लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement