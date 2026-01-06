CES 2026 में आया Honor Robot Phone, मोबाइल से बाहर निकलकर आएगा कैमरा, खुद बदलेगा एंगल

CES 2026 की शुरुआत के साथ ही एक शानदार कैमरा वाला स्मार्टफोन अनवील हुआ है, जिसका नाम Honor Robot Phone है. यह कैमरा सिस्टम DJI Osmo जैसा कैमरा और गिम्बल की याद दिलाएगा. यह कैमरा फोन से बाहर निकलता है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और हैरान कर देने वाला है.

शोकेश में रखे Honor Robot Phone को कंपनी का एक सख्स चलाकर दिखाता है. इसमें दिखाया है कि कैमरा का गिम्बल सेटअप कैसे ऑटोमैटिक काम कर रहा था. कंपनी के अलावा अन्य शख्स को यह हैंडसेट चलाने का मौका नहीं दिया गया.

Honor Robot Phone हुआ अनवील

Honor ने ऑफिशियल पोर्टल पर भी इस हैंडसेट को लेकर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कैमरे को दिखाया गया है. साथ ही इसके मोशन डिटेक्टेशन फीचर को दिखाया गया है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैमरा अंदर जाने के बाद उसके बाद ऊपर एक कवर लग जाता है, जो स्लाइडिंग डोर की तरह काम करता है. यह गिम्बल कैमरा को सुरक्षित रखने का भी काम करता है.

MWC 2026 में होगा लॉन्च

Honor द्वारा जारी किए गए वीडियो में स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में नहीं बताया है. ये जरूर बताया है कि मोबाइल वर्ल्ड कॉन्ग्रेस बार्सिलोना (MWC 2026) के दौरान अनवील किया जाएगा. सेल के लिए यह कब से उपलब्ध होगा, उसके बारे में आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी.

स्पेन का एक खूबसूरत शहर बार्सिलोना है, जहां की फुटबॉल टीम भी बड़ी ही फेमस है. इस शहर में हर साल बड़े टेक इवेंट का आयोजन किया जाता है. इस बड़े टेक इवेंट का नाम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है.

LG ने लॉन्च की सबसे स्लिम टीवी

दोबारा CES 2026 पर लौटते हैं. साल की पहले बड़े टेक इवेंट के दौरान ढेरों कंपनियां अपने-अपने प्रोडक्ट को अनवील कर रही हैं. LG ने भी सबसे स्लिम OLED TV को लॉन्च किया है, जिसकी थिकनेस 9mm है. इसमें कंपनी ने कई खास टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर आदि को शामिल किया गया है.

