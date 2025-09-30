scorecardresearch
 

Arattai में जल्द मिलेगा UPI सपोर्ट, श्रीधर वेम्बू ने किया पोस्ट, मिलते हैं कई टॉप फीचर्स

भारत का अपना स्वदेशी ऐप Arattai इन दिनों काफी चर्चा में है, जो WhatsApp से मुकाबला करेगा. Arattai को Zoho कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है और इस कंपनी की शुरुआत श्रीधर वेम्बू ने की थी. अब वेम्बू ने पोस्ट करके बाताया है कि UPI फीचर को लेकर बात कर रहे हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Arattai App में मिलते हैं WhatsApp के फीचर्स. (Photo: ITG)
Arattai App में मिलते हैं WhatsApp के फीचर्स. (Photo: ITG)

देसी मैसेजिंग ऐप Arattai को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. जोहो कॉर्पोरेशन के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने पोस्ट करके बताया है कि वह मैसेजिंग पर UPI पेमेंट को लेकर काम कर रहे हैं. 

X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर मंगलवार की सुबह पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने बताया है कि Arattai के लिए iSpirt के शरद शर्मा से बातचीत हो रही है, जो UPI के लिए टेक्निकल काम देखते हैं. 

श्रीधर वेम्बू ने आगे बताया है कि वे UPI के एक बड़े फैन हैं. साथ ही वह मोनोपोली क्रिएट नहीं करना चाहते हैं. आइए Arattai ऐप के बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

श्रीधर वेम्बू का पोस्ट 

WhatsApp में पहले से से है UPI 

मेटा के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप के अंदर UPI का फीचर पहले से है, जिसमें रजिस्टर्ड करने के बाद और अपना बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद यूजर्स UPI पेमेंट भी कर सकते हैं. UPI पेमेंट करने के लिए नंबर, UPI आईडी या QR कोड को स्कैन करना होता है.

मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था पोस्ट 

Arattai, असल में एक मैसेजिंग ऐप है. यह ऐप एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए मौजूद है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पोस्ट के बाद इसकी पॉपुलैरिटी में भारी इजाफा देखने को मिला. साथ ही इस ऐप ने ऐपल के ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में नंबर-1 की पॉजिशन हासिल की. Arattai ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है. 

Arattai, एक तमिल शब्द है 

Arattai नाम असल में एक तमिल भाषा से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ बातचीत से होता है. इसकी शुरुआत साल 2021 में की थी. एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर इसको 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स मिल चुके हैं. 

Arattai को कैसे चलाएं और लॉगइन करें? 

Arattai प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर है. मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जिसके बाद मोबाइल पर OTP जाएगा. उस ओटीपी को एंटर करने के बाद Arattai ऐप शुरू हो जाएगा. 

लॉगइन का यह प्रोसेस व्हाट्सऐप के जैसा है. इसमें काफी फीचर्स व्हाट्सऐप जैसे हैं. इसमें मीटिंग का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप न्यू मीटिंग क्रिएट, जॉइन यहां तक की शेड्यूल कर सकेंगे.  

