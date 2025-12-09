Apple Fitness Plus भारत में होगा लॉन्च, कंपनी ने बताई कंफर्म डेट, योग समेत ढेरों मोड्स मिलेंगे

Apple भारत में अपनी नई सर्विस की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका नाम ऐपल फिटनेस प्लस है. भारत में इसकी शुरुआत 15 दिसंबर से होगी. वैसे तो ग्लोबल मार्केट में यह सर्विस साल 2020 में शुरू हो चुकी है और अब 5 साल के बाद भारत में ये सर्विस शुरू होने जा रही है.

यह एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है. इसमें 12 अलग-अलग टाइप के वर्कआउट मोड्स मिलते हैं, जिसमें एक योग का भी नाम शामिल है. Apple Fitness Plus के बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि कौन-कौन फीचर्स और कंटेंट मिलेगा.

iPhone समेत कई प्रोडक्ट पर चला सकेंगे

Apple Fitness Plus सर्विस का एक्सेस आईफोन, आईपैड और Apple TV पर किया जा सकेगा. इसमें 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक के सेशन मिलते हैं. इसमे एक्सरसाइज को वीडियो के जरिए दिखाया जाता है.

Apple Fitness Plus कंपनी के ईकोसिस्टम पर बेहतर रिजल्ट और एक्सपीरियंस देता है. वर्कआउट के दौरान यूजर्स अगर Apple Watch या AirPods Pro 3 को पहनते हैं तो हार्ट बीट, कैलोरीज संबंधित डिटेल्स को मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं.

Apple Fitness+ के खास फीचर्स

Apple Fitness+ के तहत यूजर्स को योग, स्ट्रेंथ, पिलाटिस, डांस, साइक्लिंग, रोइंग, ट्रेडमिल वॉक/रन, किकबॉक्सिंग, मेडिटेशन जैसे 12 टाइप के वर्कआउट मिलते हैं.

ऐपल फिटनेस प्लस की कंपेटेबिलिटी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ है, जिसमें iPhone / iPad / Apple TV + Apple Watch के नाम शामिल हैं. iPhone, iPad या Apple TV पर वर्कआउट देख सकते हैं.

ऐपल फिटनेस प्लस की मदद से जब एक्सरसाइज करेंगो तो हार्टबीट, कैलोरी बर्न और अन्य डिटेल्स स्क्रीन पर नजर आती है.

ऐपल फिटनेस प्लस के तहत यूजर्स अपनी पसंद या जरूरत के मुताबिक एक्सरसाइज को कस्टमाइज कर सकते हैं. इन एक्सरसाइज को घर या फिर कहीं बाहर भी किया जा सकेगा. इससे एक्सरसाइज को लेकर जारी रुटीन टुटेगा नहीं.

Apple Fitness Plus के भारत में प्लान्स

Apple Fitness Plus की शुरुआत 15 दिसंबर से हने जा रही है. यहां मंथली सब्सक्रिप्शन 149 रुपये है और एनुअल प्लान के लिए 999 रुपये खर्च करने होंगे. सबस्क्रिप्शन को परिवार के 5 अन्य सदस्यों के साथ शेयर किया जा सकता है.

