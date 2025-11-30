नकली तो नहीं है आपका स्मार्टफोन? ये सरकारी पोर्टल दिखा देगा पूरा रिपोर्ट कार्ड

लोगों को ठगने के लिए क्रिमिनल्स ने अलग-अलग तरकीब तैयार कर चुके हैं. कई बार तो पुराने मोबाइल की बॉडी बदलकर और उसमें फेक OS डालकर उसके लुक को लेटेस्ट मोबाइल में बदल दिया जाता है. इसके बाद पुराने और सस्ते फोन को महंगे दाम में बेच दिया जाता है.
क्रिमिनल्स अक्सर महंगे फोन को सस्ते दाम में बेचने का दावा करते हैं और कहते हैं कि पैसों की सख्त जरूरत है. इस जाल में बहुत से लोग फंस जाते हैं और पेमेंट कर देते हैं. घर जाकर जब वे फोन को चलाना शुरू करते हैं तो तब उनको पता चलता है कि वह फेक फोन है.
सरकारी पोर्टल की मदद से करें चेक
सरकारी पोर्टल संचार साथी की मदद से यूजर्स आसानी से किसी भी स्मार्टफोन का रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं. इसमें वह मोबाइल मैन्युफैक्चरर का नाम, मॉडल नंबर और अन्य डिटेल्स चेक की जा सकती हैं.
फॉलो करें ये प्रोसेस
संचार साथी पोर्टल पर आ जाएगी पूरी डिटेल्स
संचार साथी पोर्टल पर सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद स्क्रीन पर उस मोबाइल का रिपोर्ट कार्ड ओपन हो जाएगा. इसमें मोबाइल बनाने वाली कंपनी, उसका मॉडल नाम आदि दिखाई देगा. इसके बाद उन डिटेल्स को हैंडसेट से मैच कर लें.