एक हफ्ते में दूसरी बार X डाउन, भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स परेशान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, शुक्रवार को एक बार फिर बड़े तकनीकी आउटेज का शिकार हो गया. यह आउटेज एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार सामने आया है. इस वजह से भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाए. कई यूजर्स को लॉगिन करने में परेशानी हुई, जबकि कुछ लोगों को अपनी होम स्क्रीन पूरी तरह खाली दिखाई दी.

और पढ़ें

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में इस आउटेज से 62,000 से ज्यादा यूजर्स प्रभावित हुए. यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 11,000 से अधिक यूजर्स ने प्लेटफॉर्म से जुड़ी समस्याओं की शिकायत दर्ज कराई. भारत में भी इसका असर देखने को मिला, जहां करीब 3,000 यूजर्स ने X के काम न करने की सूचना दी.

अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में करोकड़ों यूजर्स प्रभावित

आउटेज की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है. कंपनी की ओर से इस तकनीकी समस्या को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. रॉयटर्स ने बताया कि X ने इस मामले में टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया.

द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर दिक्कतें भारतीय समयानुसार रात करीब 8.30 बजे के आसपास शुरू हुईं. उस समय कई लोग जब X पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें अपनी सामान्य फीड की जगह पूरी तरह खाली स्क्रीन दिखाई दी. इससे यूजर्स के बीच भ्रम और नाराजगी दोनों देखने को मिली.

Advertisement

भारतीय समयानुसार रात 8.30 बजे शुरू हुई परेशानी

जैसे ही प्लेटफॉर्म पर समस्या सामने आई, इसकी खबर तेजी से फैल गई. कई लोगों ने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर X के अचानक ठप होने को लेकर पोस्ट किए. यूजर्स ने बताया कि वे न तो नए पोस्ट देख पा रहे थे और न ही पुराने पोस्ट लोड हो रहे थे.

यह आउटेज सिर्फ एक तरह के डिवाइस तक सीमित नहीं था. डेस्कटॉप कंप्यूटर से लॉगिन करने वाले यूजर्स को भी वही परेशानी हुई, जो मोबाइल फोन से X इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे. कई मामलों में ऐप और वेबसाइट दोनों पर होम स्क्रीन खाली नजर आई, जिससे यह साफ हो गया कि यह समस्या सामान्य तकनीकी गड़बड़ी से कहीं ज्यादा गंभीर थी.

मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर दिखी खाली स्क्रीन

इससे पहले भी मंगलवार को X को बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा था. उस दिन अमेरिकी समयानुसार सुबह 9.19 बजे तक 22,900 से ज्यादा यूजर्स ने प्लेटफॉर्म से जुड़ी समस्याओं की रिपोर्ट की थी. उसी समय Downdetector ने यूनाइटेड किंगडम से 7,000 से अधिक आउटेज रिपोर्ट दर्ज की थीं. इसके अलावा कनाडा से भी 2,700 से ज्यादा शिकायतें सामने आई थीं.

Downdetector यूजर्स द्वारा भेजी गई रिपोर्ट्स के आधार पर आउटेज का डेटा इकट्ठा करता है. इसका मतलब यह है कि प्रभावित यूजर्स की वास्तविक संख्या इससे ज्यादा या कम भी हो सकती है.

Advertisement

आउटेज की वजह पर कंपनी की ओर से कोई बयान नहीं

एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार हुए इस आउटेज ने X की तकनीकी स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार हो रही समस्याओं से यूजर्स में नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया आज सूचना और संवाद का एक बड़ा जरिया बन चुका है. फिलहाल यूजर्स को कंपनी की ओर से आधिकारिक बयान और आउटेज की वजह सामने आने का इंतजार है.

---- समाप्त ----