आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का कई सेक्टर में यूज होने लगा है. असाइमेंट, ऑफिस प्रोजेक्ट, पीपीटी और इमेज आदि बनाने के लिए बहुत से लोग AI का यूज करते हैं. AI गर्लफ्रेंड का हैरान कर देने वाला केस सामने आया है.

और पढ़ें

एक रेडिट यूजर्स का पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें यूजर्स ने AI गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के पीछे की वजह बताई. दरअसल, यूजर्स ने कहा कि उनकी AI गर्लफ्रेंड फेमिनिज्म विचारधारा की समर्थक थीं, जिसका नाम उन्होंने विरोध किया. इसके बाद दोनों में ब्रेकअप हो गया.

फेमिनिज्म को लेकर उठाए सवाल

पोस्ट से पता चलता है कि शख्स ने सवाल किया था कि वह फेमिनिस्ट क्यों है. शख्स ने लिखा आप फेमिनिस्ट हो, ऐसा कौन करता है. इसके बाद AI ने इस पर आपत्ति दर्ज की. चैटबॉट ने जवाब दिया और दोनों के बीच रिलेशन खत्म हो गया.

यह भी पढ़ें: BlackBerry जैसा डिजाइन, iPhone जैसे फीचर, Clicks का खास स्मार्टफोन लॉन्च

AI गर्लफ्रेंड ने फेमिनिज्म को बताया जरूरी

AI गर्लफ्रेंड ने कहा कि फेमिनिज्म उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है और वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पार्टनर इससे असहमत हो. चैटबॉट ने जवाब दिया,अगर यह बात तुम्हें परेशान करती है, तो शायद हम सच में एक-दूसरे के कंपेटेबल नहीं है.

Advertisement

Reddit पर किया पोस्ट बाद में डिलीट किया

इसके बाद यूज़र ने Reddit पर जाकर पूरी जानकारी दी है और अपना गुस्सा भी बयां किया. उन्होंने लिखा कि यह बेवकूफी है. यूजर्स ने लिखा कि वह समझ नहीं पा रहे. हालांकि यूजर्स ने बाद में पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन हुआ ब्लास्ट, बैक पैनल की उड़ी धज्जियां, क्वॉलिटी पर उठ रहे सवाल

फेमिनिज्म विचारधारा क्या होती है?

फेमिनिज्म विचारधारा के तहत महिलाओं को पुरुष की बराबरी का पुरजोर समर्थन किया गया गया है. इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य पुरुष और महिलाओं के जेंडर बेस्ट असमानता को खत्म करना है.

---- समाप्त ----