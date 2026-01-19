Amazon-Flipkart Sale : जनवरी में AC खरीदना कितना फायदेमंद, एक्सपर्ट भी बताते हैं ये 4 वजह

Amazon-Flipkart समेत ढेरों ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रिपब्लिक डे सेल जारी है. इस सेल के दौरान स्मार्टफोन, मोबाइल असेसरीज और कंज्यूमर एप्लाइसेंस कैटेगरी पर अच्छे ऑफर्स और डील मिल रही हैं. अब सवाल आता है कि जनवरी की सेल में एयर कंडीशनर (AC) खरीदना चाहिए या नहीं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

AC की कीमत को लेकर चर्चा है कि आने वाले दिनों में ये दाम बढ़ सकते हैं. दरअसल, कॉपर, एल्युमिनियम समेत कच्चे माल की कीमत बढ़ने की वजह से AC की कॉस्ट में इजाफा होगा. इससे कंपनियों को प्रोफिट मेंटेन रखने के लिए कीमतों में इजाफा करना होगा.

AC की कीमत किस महीने में सबसे सस्ती है?

AC, असल में एक महंगा प्रोडक्ट है. ऐसे में AC खरीदने के लिए ऑफ सीजन का फायदा उठा सकते हैं. नवंबर से फरवरी के बीच का समय AC का ऑफ सीजन होता है. इस दौरान ईकॉमर्स कंपनियां अपना पुराना स्टॉक क्लियर करना चाहती हैं. ऑफ सीजन के दौरान सस्ते दाम में AC खरीद सकते हैं.

एयर कंडीशनर खरीदने के लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा है?

एयर कंडीशनर (AC) खरीदने का सबसे अच्छा महीना जनवरी होता है. दरअसल, इस महीने में लगभग सभी ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रिपब्लिक डे सेल लाइव है. ऐसे में कंपनियां अपनी AC यूनिट को सेल करने के लिए डिस्काउंट और ऑफर्स भी देती हैं.

ऑफ सीजन में AC खरीदने के फायदे?

जनवरी महीने में अगर न्यू AC खरीदते हैं तो आसानी से इंस्टॉलेशन सर्विस मिल जाएगी. गर्मियों में AC कंपनियों पर लोड बढ़ जाता है. ऐसे में जल्दी इंस्टॉलेशन नहीं मिल पाती है. AC को कंपनी की इंस्टॉलेशन टीम से कराना चाहिए, नहीं तो AC की वारंटी खत्म हो सकती है.

मुफ्त AC सर्विसिंग का फायदा

जनवरी में अगर न्यू AC खरीदते हैं तो मार्च में जब गर्मियां शुरू होंगी तो उसके 2 महीने के बाद सर्विसिंग का फायदा उठा सकते हैं. साथ ही जब आप सर्दियां आने पर AC बंद करेंगे तो दूसरी सर्विस का भी फायदा उठा सकेंगे और मुफ्त में AC क्लीनिंग करा सकेंगे.

