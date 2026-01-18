एक बटन ऑन करते ही क्लीन हो जाएगा AC, ये है सर्विसिंग के पैसे बचाने वाला फीचर

एयर कंडिशनर (AC) का यूज गर्मियों के दिनों में काफी होता है. शहरों में रहने वाले अधिकतर लोग AC का यूज करते हैं. हालांकि बहुत से लोग बिजी लाइफ और खर्चे को बचाने के लिए AC की रेगुलर सर्विंसिंग नहीं कराते हैं. अब कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां AC में सेल्फ क्लीनिंग फीचर देने लगी हैं.

मार्केट में मौजूद ढेरों कंपनियां AC के अंदर सेल्फ क्लीनिंग का फीचर देनी लगी हैं. सेल्फ क्लीनिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए रिमोट का एक बटन दबाना होगा. इसके बाद पूरे AC की सर्विसिंग जैसी क्लीनिंग हो जाएगी. हालांकि अलग-अलग कंपनियों का सेल्फ क्लीनिंग फीचर का काम करने का तरीका अलग है.

AC क्लीनिंग फीचर कैसे काम करता है?

AC क्लीनिंग फीचर आमतौर पर इनडोर और आउटडोर यूनिट को क्लीन करने का काम करता है. इनडोर क्लीनिंग के लिए हर एक कंपनी अलग-अलग पैटर्न का यूज करती है. वहीं आउटडोर क्लीनिंग में कंपनियां फैन को दूसरी डायरेक्शन में घुमा देते हैं, जिससे आउटडोर की डस्ट रिमूव हो जाती है.

AC Cleaning feature से बचेंगे रुपये. (File Photo: Getty Image)

हायर ने अनवील किया नया AC

हाल ही में हायर कंपनी ने भारत में ग्रेविटी सीरीज AC को अनवील किया था, जिसमें बताया बताया जा चुका है कि Frost Self-Clean Technology का यूज किया है.

AC क्लीनिंग के बाद वह बेहतर कूलिंग और ज्यादा पावर सेविंग करता है. (Photo: Getty Image)

पानी जैसी क्लीनिंग का दावा

हायर की न्यू टेक्नोलॉजी के तहत इनडोर के कूलिंग एलीमेंट को फ्रीज किया जाता है, जिसपर डस्ट चिपक जाते हैं. इसके बाद उस बर्फ को पिघला दिया जाता है, जिसके बाद वह गंदगी पानी के साथ मिलकर बाहर निकल जाती है. इससे AC क्लीन हो जाता है. इसमें 21 मिनट का समय लगता है. साथ ही कंपनी का दावा है कि 99.9 परसेंट तक क्लीन एयर देता है.

कंपनी का दावा है कि सेल्फ क्लीनिंग ना सिर्फ रेगुलर सर्विसिंग के पैसा बचाते हैं, बल्कि यह बेहतर कूलिंग और एफिसिएंसी देते हैं. इससे AC की लाइफ भी बढ़ेगी. आमतौर पर लोगों को शिकायत रहती है कि अब उनके न्यू AC जल्दी खराब हो जाते हैं.

