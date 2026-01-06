AC की कीमत में होगा इजाफा? सामने आई नई वजह, इतने हजार बढ़ेंगे दाम

भले ही अभी कड़ाके की ठंड हो लेकिन जल्द ही गर्मियां भी शुरू होंगी. मार्च महीने के बाद से बहुत से लोग एयर कंडिशनर (AC) का यूज करते हैं. इन गर्मियों में आप भी न्यू AC खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बता देते हैं कि इस बार AC कीमत में इजाफा हो सकता है.

दरअसल, तांबे और एल्युमिनियम की कीमत में भारी इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से AC कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इजाफा होगा. साथ ही इस साल से स्टार रेटिंग के लिए BEE के नए नियम मानने पड़ेंगे.

AC की कीमत क्यों बढ़ रही है?

कंपनी अपना प्रोफिट मेंटेन करने के लिए MRP में इजाफा कर सकती है. एक्सपर्ट की मानें तो आने वाले दिनों में AC की कीमतों में करीब 10 परसेंट तक का इजाफा देखने को मिल सकता है, हालांकि अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली कीमत बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है.

दरअसल, एल्युमीनियम की कीमत तीन साल में पहली बार 3 हजार अमेरिकी डॉलर टन के पार हो चुकी है. वहीं तांबे (कॉपर) की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला है. MCX पर कॉपर की कीमत करीब 1,300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है.

AC पर घटाया था GST

बीते साल सरकार ने AC पर लगने वाले GST रेट्स को 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट कर दिया था, जिसकी वजह से AC की कीमतों में कटौती नजर आई थी. अब न्यू BEE Star Rating और एल्युमिनियम और कॉपर की कीमत में बढ़ोत्तरी होने के बाद आने वाले दिनों में करीब 10 परसेंट तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है.

कितने हजार तक बढ़ेंगे दाम?

AC की कीमत में कितना इजाफा होगा, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा. अनुमान के मुताबिक, अगर कीमत में करीब 10 परसेंट का इजाफा होता है, तो जिस AC की कीमत मौजूद समय में 30 हजार रुपये है, उसकी कीमत 33 हजार रुपये हो जाएगी.

