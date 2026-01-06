scorecardresearch
 
AC की कीमत में होगा इजाफा? सामने आई नई वजह, इतने हजार बढ़ेंगे दाम

AC Price Hike 2026 : AC की कीमत में आने वाले दिनों के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा. दरअसल, एल्युमिनियम व कॉपर जैसे धातु के दाम में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह AC के कंपोनेंट की लागत में इजाफा होगा और कंपनियों को प्रोफिट मेंटेन करने के लिए कीमत बढ़ानी होंगी. साथ ही इस साल से पावर सेविंग दिखाने वाले स्टार रेटिंग के लिए BEE के नए नियम मानने पड़ेंगे, जिससे कंपनियों की कॉस्टिंग में इजाफा होगा.

AC के दाम में हो सकता है इजाफा. (Photo: Getty Images)
AC के दाम में हो सकता है इजाफा. (Photo: Getty Images)

भले ही अभी कड़ाके की ठंड हो लेकिन जल्द ही गर्मियां भी शुरू होंगी. मार्च महीने के बाद से बहुत से लोग एयर कंडिशनर (AC) का यूज करते हैं. इन गर्मियों में आप भी न्यू AC खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बता देते हैं कि इस बार AC कीमत में इजाफा हो सकता है.  

दरअसल, तांबे और एल्युमिनियम की कीमत में भारी इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से AC कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इजाफा होगा. साथ ही इस साल से स्टार रेटिंग के लिए BEE के नए नियम मानने पड़ेंगे. 

AC की कीमत क्यों बढ़ रही है?

कंपनी अपना प्रोफिट मेंटेन करने के लिए MRP में इजाफा कर सकती है. एक्सपर्ट की मानें तो आने वाले दिनों में AC की कीमतों में करीब 10 परसेंट तक का इजाफा देखने को मिल सकता है, हालांकि अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली कीमत बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है. 

यह भी पढ़ें: BlackBerry जैसा डिजाइन, iPhone जैसे फीचर, Clicks का खास स्मार्टफोन लॉन्च

दरअसल,  एल्युमीनियम की कीमत तीन साल में पहली बार 3 हजार अमेरिकी डॉलर टन के पार हो चुकी है. वहीं तांबे (कॉपर) की कीमत में भी इजाफा देखने को मिला है. MCX पर कॉपर की कीमत करीब 1,300 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुकी है. 

AC पर घटाया था GST 

बीते साल सरकार ने AC पर लगने वाले GST रेट्स को 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट कर दिया था,  जिसकी वजह से AC की कीमतों में कटौती नजर आई थी. अब न्यू BEE Star Rating और एल्युमिनियम और कॉपर की कीमत में बढ़ोत्तरी होने के बाद आने वाले दिनों में करीब 10 परसेंट तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: महंगे होंगे AC, फ्रिज और बहुत कुछ, आज से लागू होंगे नए BEE स्टार रेटिंग नियम

कितने हजार तक बढ़ेंगे दाम?

AC की कीमत में कितना इजाफा होगा, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा. अनुमान के मुताबिक, अगर कीमत में करीब 10 परसेंट का इजाफा होता है, तो जिस AC की कीमत मौजूद समय में 30 हजार रुपये है, उसकी कीमत 33 हजार रुपये हो जाएगी.  

