टेक और ऑटो 2025ः AI की रफ्तार और EV का विस्तार

साल 2025 टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बड़े बदलावों और तेज़ विकास का साल साबित हुआ. जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) रोजमर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) ने भारतीय सड़कों पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.

1. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लोकप्रियता
बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है. टाटा, महिंद्रा जैसे बड़े ब्रांड ने किफायती और मिड रेंज लॉन्च किए. वहीं, जीएसटी केवल 5 प्रतिशत होने से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद सस्ती हुई.

2. Tesla की भारत में एंट्री
अमेरिकी EV कंपनी टेस्ला ने आखिरकार भारत में कदम रखा. जुलाई 2025 में मुंबई के बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में Tesla ने पहला रिटेल और सर्विस सेंटर खोला. Model Y को प्रीमियम सेगमेंट में पेश किया गया, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 60 लाख रुपये है.

3. सेमीकंडक्टर क्रांति
स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसी तमाम चीजों में इस्तेमाल होने वाली सबसे जरूरी चीज का अब भारत में निर्माण हो रहा है. भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और सेमीकॉन इंडिया 2025 में इसकी झलक देखने के लिए मिली. सितंबर 2025 में आयोजित इस कार्यक्रम में 48 देशों और क्षेत्रों की 350 से ज्यादा कंपनियों और पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया.

4. लॉन्च हुई नई वैगनआर
मारुति सुजुकी हमेशा से ही ग्राहकों को उनके जरूरतों के अनुसार अपने व्हीकल्स को अपडेट करती रहती है. कंपनी ने अपने लोकप्रिय हैचबैक कार Maruti Wagon R को एक ऐसे फीचर के साथ पेश किया है, जो सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए रोजमर्रा की आवाजाही को आसान बना सकता है. स्विवेल सीट ऑप्शन के साथ कंपनी ने मास-मार्केट सेगमेंट में एक अहम कदम उठाया है. 

5. दो लाख रुपये कम दाम में नई हेक्टर लॉन्च
एमजी मोटर इंडिया ने भारतीय बाजार में अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को अपडेट करते हुए अपने मशहूर एसयूवी MG Hector के नए मिड-साइकिल फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया है. नई एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट न सिर्फ डिजाइन और फीचर्स में बेहतर है, बल्कि अपने प्राइसिंग से भी लोगों को हैरान किया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.99 लाख रुपये रखी है, जो इंट्रोडक्टरी प्राइस के तौर पर पुराने मॉडल से करीब 2 लाख रुपये कम है.

6. सबसे सस्ती कन्वर्टिबल कार
कई कारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ मशीन नहीं, बल्कि चलती-फिरती इमोशन बन जाती हैं. Mini India ने ऐसी ही एक कार पेश की है, Cooper S Convertible. ओपन रूफ, स्टाइलिश डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस का बेजोड़ मिक्सचर इसे भारत की सबसे किफायती कन्वर्टिबल कार बना देता है. कंपनी ने इसे 58.50 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है.

7. AI से टोल कटेगा
आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) अब टोल गेट पर भी एंट्री करने जा रहा है. अब भारत के हाइवे और टोल गेट पर टोल चार्जेस काटने का काम AI बेस्ड सिस्टम से होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया है कि सेटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम साल 2026 के अंत तक लागू हो जाएगा. 

8. इंसानों जैसे रोबोट का कमाल
ह्यूमनॉइड रोबोट यानी इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट को कई काम करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने ह्यूमनॉइड रोबोट का ब्रेक डांस और कमाल की फ्लिप देखी है. ये रोबोट चीनी कंपनी Unitree के हैं और इन रोबोट्स मॉडल का नाम G1 है. पहली बार रोबोट ने स्टेज पर ऐसा कमाल दिखाया गया है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए हैं. इससे पहले भी इस कंपनी के रोबोट्स सैंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर स्टेज पर डांस दिखा जा चुके हैं. 

9. देसी कंपनी की स्मार्ट रिंग
देसी वियरेबल कंपनी boAt ने अपनी नई स्मार्ट रिंग Valour Ring 1 को लॉन्च कर दिया है. यह  हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर के साथ आती है. इस रिंग को आप वॉच की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. जहां वॉच आप हर वक्त नहीं पहन सकते हैं. इस रिंग के साथ ऐसी कोई चुनौती नहीं है. ये रिंग हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्लीप एनालिसिस और स्ट्रेस इंसाइट जैसी डिटेल्स ट्रैक करती है. कंपनी ने इसे 11,999 रुपये में लॉन्च किया है. 

10. I Phone 17 Pro: परफॉर्मेंस, कैमरा और डिजाइन को ध्यान में रखें तो यह बेहतरीन है. हालांकि, फोन AI फीचर्स के मामले में लैग करता है, लेकिन दूसरे मामलों में ये 2025 में लॉन्च हुए बेस्ट फोन्स में से एक है.

