Tokyo Olympics: सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू को मिल सकता है गोल्ड मेडल, चीनी खिलाड़ी पर डोप का संदेह

टोक्यो ओलंपिक -2020 में भारत के खाते में पहला गोल्ड आ सकता है. वेटलिफ्टिंग (49 किग्रा वर्ग) में रजत पदक हासिल करने वाली मीराबाई चानू का मेडल गोल्ड में बदल सकता है. दरअसल, चीनी खिलाड़ी होऊ झिऊई पर डोपिंग का शक है.

टोक्यो में भारतीय समूह में एक संदेश है कि होउ जिहूई का परीक्षण किया जा रहा है और यह देखना होगा कि आगे क्या होता है. इस बारे में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं.

होऊ झिऊई आज अपने देश लौटने वाली थीं, लेकिन उन्हें रुकने को कहा गया है. ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहले हो चुका है, जब डोपिंग में फेल होने पर खिलाड़ी का मेडल छीन लिया गया.

Why is the Chinese gold medal winning athlete who beat Chanu is being tested for dope 2 days later? There is a message in the Indian group in the village that says she is being tested and to watch out what happens. Members of the indian delegation not saying much! #TokyoOlympics