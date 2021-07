टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर, पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी बधाई

टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने जीत का परचम लहराया है. उन्होंने 49 किग्रा में रजत पदक हासिल किया है. उनकी इस कामयाबी को देशभर में सेलिब्रेट किया जा रहा है. पीएम मोदी व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर,समेत तमाम दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है.पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती. मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से भारत उत्साहित है. भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई. उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है. #Cheer4Ind'.

Could not have asked for a happier start to @Tokyo2020! India is elated by @mirabai_chanu’s stupendous performance. Congratulations to her for winning the Silver medal in weightlifting. Her success motivates every Indian. #Cheer4India #Tokyo2020 pic.twitter.com/B6uJtDlaJo — Narendra Modi (@narendramodi) July 24, 2021

वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा- पहले दिन भारत का पहला पदक. महिलाओं की 49 किग्रा भारोत्तोलन में रजत जीता. भारत के झंडे को आप पर गर्व है मीरा.

India’s 1st medal on day 1 !@mirabai_chanu wins SILVER in women's 49kg weightlifting! 🥈🏋️



India 🇮🇳 is so proud of you Mira !#TeamIndia #Tokyo2020 pic.twitter.com/QSqI7XTHbV — Anurag Thakur (@ianuragthakur) July 24, 2021

किरण रिजिजू ने लिखा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहला मेडल हासिल हुआ है,मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है और भारत को भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है.

सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ''आज फिर भारत की मातृशक्ति ने वैश्विक पटल पर माँ भारती को गौरवभूषित किया है. आज @Tokyo2020 में @mirabai_chanu जी ने अद्भुत कौशल का परिचय देते हुए रजत पदक जीत कर देश को गौरवान्वित किया है. हार्दिक बधाई! जय हिंद!''

कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने लिखा है, ''टोक्यो ओलंपिक्स की वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल के साथ भारत की पहली जीत दर्ज करने के लिए मीराबाई चानू को हार्दिक शुभकामनाएं. विश्व पटल पर भारत गौरवान्वित हो रहा है. आज भारत के एक - एक व्यक्ति ने जीत दर्ज की है. @mirabai_chanu''

सीएम नीतीश कुमार ने भी मीराबाई चानू को बधाई दी है, उन्होंने कहा कि साइखोम मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर भारोत्तोलन के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसपर हर भारतीय गौरवान्वित है. मुख्यमंत्री ने कहा कि साइखोम मीराबाई चानू प्रगति की ऊंचाई के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन करती रहें, ऐसी मेरी कामना है.

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने लिखा है, ओलंपिक की शुरुआत के पहले दिन ही भारत की शानदार शुरुआत. मीराबाई चानू को दिल से बधाई, उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत पहला सिल्वर मेडल हासिल किया.

A sparkling start for India on the very first day of #Olympics. My heartiest congratulations to @Mirabai_Chanu who has brought the first Olympic #Silver medal in weightlifting for India with her impressive performance.#Tokyo2020 pic.twitter.com/b8CSZVEEbl — M.K.Stalin (@mkstalin) July 24, 2021

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी चानू को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति ने बार फिर देश का नाम रोशन किया है.पूरे देश को मीराबाई चानू की इस उपलब्धि पर गर्व है. उनकी यह सफलता अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा देगी.

बता दें कि यह पहली बार है जब भारत ने ओलंपिक के पहले दिन पदक जीता है. मीराबाई भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं. स्नैच के बाद मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर थीं. इसके बाद क्लीन एंड जर्क के पहले प्रयास में मीराबाई चानू 110 किग्रा उठाने में कामयाब रहीं. दूसरे प्रयास में मीराबाई चानू 115 किग्रा वजन उठाने में कामयाब रही थीं. हालांकि वह तीसरे प्रयास में नाकाम रहीं और रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा.