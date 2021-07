Tokyo Olympics: लवलीना का पंच दिलाएगा मेडल..! क्वार्टर फाइनल में भारतीय बॉक्सर

पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहीं भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने (69 किग्रा) कमाल का प्रदर्शन किया. मंगलवार को जर्मनी की अनुभवी नेदिन एपेट्ज को कड़े मुकाबले में हराकर उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.

रिंग में उतरने वाली एकमात्र भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपने से 11 साल बड़ी एपेट्ज को 3-2 से हराया. दोनों खिलाड़ी ओलंपिक में पदार्पण कर रही थीं और लवलीना भारत की 9 सदस्यीय टीम से अंतिम-8 में जगह बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनीं. अब वह एक जीत के साथ ही पदक पक्का कर सकती हैं.

तनाव भरे मुकाबले में 24 साल की लवलीना ने शानदार जज्बा दिखाया और बेहद करीबी अंतर से जीत दर्ज करने में सफल रहीं. लवलीना ने तीनों दौर में खंडित फैसले से जीत दर्ज की.

