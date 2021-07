Tokyo Olympics: जीत की राह पर लौटी भारतीय हॉकी टीम, स्पेन को 3-0 से दी शिकस्त

भारतीय पुरुष हॉकी टीम जीत की राह पर लौट आई हैं. मंगलवार को पूल-ए के अपने तीसरे मुकाबले में स्पेन को 3-0 से मात दी. भारत की जीत के हीरो रूपिंदर पाल सिंह रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा दो गोल दागे. रूपिंदर (15 वें और 51वें मिनट) के अलावा सिमरनजीत सिंह(14वें मिनट) ने भी शानदार मैदानी गोल दागा. भारत का अगला मुकाबला गुरुवार को अर्जेंटीना से होगा.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-7 की करारी हार झेलने वाली भारतीय टीम इस मुकाबले में मजबूत इरादों के साथ उतरी थी. शुरुआती क्वार्टर में तो भारत का पूरी तरह दबदबा रहा. खेल के 14वें मिनट में सिमरनजीत सिंह शानदार फील्ड गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. अगले ही मिनट भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया, जिसपर रूपिंदर पाल सिंह ने गोल कर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी. दूसरे क्वार्टर में स्पेनिश टीम ने आक्रामक हॉकी खेलते हुए तीन पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए. लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति ने विरोधी टीम के मंसूबों पर पानी फेर दिया.

इसके बाद तीसरे क्वार्टर में दोनों ही टीमें गोल नहीं कर पाई. हालांकि दिलप्रीत सिंह और सुमित के पास गोल करने का मौका था, लेकिन स्पेनिश गोलकीपर ने दो शानदार बचाव किए. चौथे एवं आखिरी क्वार्टर के छठे मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला. इस मौके को रूपिंदर पाल सिंह ने गोल में तब्दील कर भारत को 3-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी.

