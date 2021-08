Olympics 2020 बेटियों पर नाज़ है: बहन को मेड बनना पड़ा तब हॉकी स्टार बन पाईं किसान की बेटी सलीमा

अब सलीमा के ओलिम्पिक के यादगार सफर को उसके परिवार और गांव वालों को साझा करने के लिए सिमडेगा जिला प्रशासन आगे आया है. ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाने वाली सिमडेगा की बिटिया सलीमा टेटे के परिवार वालों के लिए मंगलवार का दिन खुशियां लेकर आया. पहले सीएम हेमंत सोरेन ने जहां सलीमा के पिता को 5 लाख का चेक देकर सम्मानित किया. वहीं जिला प्रशासन ने उनके घर में 43 इंच का नया स्मार्ट 4K टीवी और सेट टॉप बॉक्स लगवाकर खुशियों को दोगुना कर दिया.

Airtel DTH & Generator have been installed & 4k television provided at Salima's home.

एयरटेल डीटीएच व जनरेटर लगा दिया गया है और सलीमा के घर 4K TV इंस्टॉल हो गया है।