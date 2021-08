हॉकी टीम की जीत पर बोले PM मोदी- ये नया भारत है, अमित शाह-राहुल ने भी दी बधाई

टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है. चार दशक के बाद हॉकी में टीम इंडिया (Team India) को मेडल मिला है, जर्मनी को मात देकर भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज़ मेडल अपने नाम किया. हॉकी में इस ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न का माहौल है और हर कोई टीम इंडिया को बधाई दे रहा है.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी. पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रफुल्लित भारत! प्रेरित भारत! गर्वित भारत! टोक्यो में हॉकी टीम की शानदार जीत पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है. ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा भारत है. हॉकी टीम को फिर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं.



जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने योग के सेशन को छोड़कर सुबह भारतीय टीम का ये महत्वपूर्ण मैच देखा था.



कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी. राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बहुत बधाई. देश के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पल है, शानदार जीत.

Congratulations to Indian Men’s Hockey Team! This is a big moment- the whole country is proud of your achievement.



Well-deserved victory! #Olympics