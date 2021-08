Golden Boy Neeraj Chopras Viral Videos: नीरज चोपड़ा के 10 वायरल वीडियो, जिन्होंने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा की धूम चारों तरफ है. जहां देखो उनकी ही चर्चाएं छाई हुई हैं या यूं कहें कि पूरा देश उन पर लट्टू हो गया. सोशल मीडिया में भी नीरज चोपड़ा ने धमाल मचा रखा है और उनका खुद का और उन पर अलग-अलग तरह के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं.

आइए देखते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद उनके 10 वायरल वीडियो:

1. नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद भारतीय सेना ने उनका शानदार स्वागत किया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सूबेदार नीरज चोपड़ा जब दिल्ली के राजपूताना राइफल्स सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें एक खुली जीप से कैंपस में घुमाया गया.

पीछे पीछे सेना के बैंड ने 'सारे जहां से अच्छा' की धुन बजाई. नीरज के गले में मालाओं का अंबार था. आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा सेना के 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार के पद पर हैं इसलिए सेना के लिए भी नीरज चोपड़ा की उपलब्धि गर्व का विषय है. उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इस वीडियो को ट्वीट कर कहा, "अपने ही भारतीय सेना में से किसी एक को सम्मानित करने का यह तरीका शानदार है."

What a way to honour one of their own #indianarmy #NeerajChopra pic.twitter.com/EChwJYxO54 — Harsh Goenka (@hvgoenka) August 11, 2021

2. अपने ज़माने के मशहूर बॉलीवुड अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने भी नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर अपने अंदाज़ में शुभकामनाएं दीं और एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, "प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, लेकिन नीरज ने आज मौसम बदल दिया और लोग अब कहेंगे- नीरज नाम है मेरा, नीरज चोपड़ा." इस पर सेना से सेवानिवृत्त हुए लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "एक प्रसिद्ध चोपड़ा (प्रेम) की ओर से दूसरे चोपड़ा "ओलंपिक गोल्ड चोपड़ा" को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि. जय हिन्द."

#NeerajGoldChopra An apt tribute from one famous Chopra ( Prem) to another Chopra the Olympic Gold Chopra. Jai Hind. pic.twitter.com/xeo6gX80Bj — Lt Gen Vinod Bhatia Retd (@Ptr6Vb) August 8, 2021

3. सोशल मीडिया में इसी बीच हरियाणवी छोरे का बाराती डांस वाला एक वीडियो खूब वायरल होने लगा. नीरज चोपड़ा को इस पुराने वीडियो में दलेर मेंहदी के हिट 'सजन मेरे सतरंगिया' गाने पर धांसू डांस करते देखा जा सकता है. इस पोस्ट पर एक यूज़र ने लिखा, "नीरज चोपड़ा ओलंपिक में भाला फेंकने के अलावा टांग भी हिला सकते हैं." इस वीडियो ने सोशल मीडिया में धूम मचा दी.

4. पंजाबी गाने पर जमकर नाचने के बाद नीरज चोपड़ा का एक और बाराती डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. इस वीडियो में नीरज चोपड़ा डीजे पर अपने दोस्तों संग बिहार के सिंगर पवन सिंह के मशहूर गाने "लॉली पॉप लागे लू" पर जमकर थिरक रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कहा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा डांस के भी गोल्ड मेडेलिस्ट है.

5.यह सब चल ही रहा था कि बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत का भी एक वीडियो नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद सोशल मीडिया में वायरल होने लगा. इस वीडियो में राखी सांवत हाथ में एक लाठी लेकर उसे भाला के तरह फेंकती नज़र आ रही हैं. लोग इस वीडियो को देख कर खूब खुश नज़र आ रहे हैं. इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा हुआ है, "गली के बीच में पेरिस 24 के लिए राखी का प्रशिक्षण", राखी सांवत ने लाठी (भाला) फेंकने के बाद खुद इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकॉउंट पर पोस्ट किया और लिखा, "कृपया मुझे स्वर्ण पदक दें."

6. अपने ज़माने के मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी नीरज की उपलब्धि पर अपने आप को रोक नही सकें. मोहम्मद कैफ ने ट्विटर पर एक वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "हमारे नए हीरो नीरज चोपड़ा से मिलें." इस वीडियो में नीरज चोपड़ा अपने शरीर को लचीला करके वर्क आउट करते दिख रहे हैं. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "नीरज चोपड़ा की फ्लेक्सिबिलिटी लेवल देखिए."

7. सोशल मीडिया में नीरज चोपड़ा का एक और पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने अपने ट्वीटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो में नीरज चोपड़ा कह रहे हैं- अप-डाउन चलते हैं, हमेशा से चढ़कर नहीं रह सकता एथलीट. थोड़ा सा डाउन जाता है लेकिन वो जो डाउन जाता है, वो बोलते हैं ना कि शेर थोड़ा सा पीछे हटता है और वो एकदम फिर झपट्टा मारने के लिए. तो वो कहीं ना वो जो डाउन टाइम होता है ना, वो बहुत कुछ सिखा देता है. और उसके बाद फिर एथलीट या कोई भी आदमी है वो कुछ अलग ही कर जाता है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए अवनीश शरण ने लिखा, “आपका बुरा समय ‘सफलता’ की एक सीढ़ी है.”

8. नीरज चोपड़ा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वे एक स्टेडियम में बाधा कूद की ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ एक यूजर्स ने लिखा, "गोल्ड मेडल जीतने के लिए इस तरह आपको ट्रेनिंग लेनी होगी."

This is how You have to Train to WIN a Gold Medal#NeerajChopra pic.twitter.com/2IDRs0XIEy — DaaruBaaz Mehta (@DaaruBaazMehta) August 7, 2021

9. नीरज चोपड़ा के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद मीम वीडियो भी बनने लगे. ऐसा ही एक अजीबोगरीब वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें दक्षिण भारत के एक सिनेमा के क्लिप में मेगा स्टार चिरंजीवी स्टेडियम में अपना भाला फेंकते हैं और वह सीधे स्टेडियम में बैठे विलेन के टेबल पर जा लगता है, जिसे देख दर्शक खूब तालियां बजाते हैं. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एक यूज़र ने लिखा, "भारत के पहले जैवलिन थ्रो सुपरस्टार नीरज नहीं, बल्कि मेगास्टार चिरंजीवी थे. मुझ पर विश्वास नही है तो खुद ही देख लो."

Don’t believe me? See it for yourself🥺 pic.twitter.com/oV4WUfuQmc — MJ Augustine Vinod 🇮🇳 (@mjavinod) August 8, 2021

10. इसी बीच नीरज चोपड़ा का एक अवार्ड समारोह का पुराना वीडियो भी खूब वायरल हुआ जिसमें जब एंकर जतिन सप्रू द्वारा अंग्रेजी में नीरज से सवाल पूछे गए तो नीरज ने जवाब देने से पहले कहा, सर, हिंदी में पूछ लो, इसके बाद एंकर ने उनसे उनके हेयरस्टाइल के बारे में भी पूछा कि उनके इस स्टाइल की प्रेरणा कौन है- शाहरुख़ या ईशांत शर्मा. नीरज ने भी बड़े प्यार से जवाब दे दिया कि कोई नहीं जी, मैं ख़ुद अपने आप लंबे बाल रखता हूं. लोग नीरज की इस सादगी पर खूब तालियां बजाते हैं. लोगों को ये वीडियो खूब पसंद आया. भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया और लिखा, "देसी छोरा नीरज चोपड़ा का पुराना इंटरव्यू."