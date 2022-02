Russia Ukraine War: रूसी टेनिस प्लेयर ने किया जंग का‌ विरोध, मैच जीतने के बाद कैमरे पर लिखा- No War Please

Russia Ukraine War: यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं. खेल जगत से कई रूसी खिलाड़ियों ने इस युद्ध का विरोध किया है. इसी बीच एक स्टार टेनिस प्लेयर एंड्री रुब्लेव (Andrey Rublev) ने भी इस जंग का विरोध किया है.

दरअसल, एंड्री रुब्लेव ने शुक्रवार को ही दुबई टेनिस चैम्पियनशिप (Dubai Tennis Championships) का सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई है. मैच जीतने के बाद एंड्री रुब्लेव ने कैमरे पर लिखा- No War Please.

सेमीफाइनल में पोलैंड के प्लेयर को हराया

वर्ल्ड नंबर-7 रूसी टेनिस प्लेयर एंड्री रुब्लेव का सेमीफाइनल मुकाबला पोलैंड के हुबर्ट हुर्काज (Hubert Hurkacz) से था. इस मैच को एंड्री रुब्लेव ने 3-6, 7-5, 7-6 से जीत लिया. इसी मैच को जीतने के बाद 24 साल के एंड्री रुब्लेव ने युद्ध नहीं करने का यह संदेश दिया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. फैंस उनकी तारीफ भी कर रहे हैं. उन्होंने मैच के बाद कोर्ट पर इंटरव्यू दिया, लेकिन इसमें उनके इस मैसेज के बारे में कोई सवाल नहीं किया गया.

Russian tennis player Andrey Rublev writing "No war please" on the camera after his win in Dubai today.



pic.twitter.com/KCi5f36lSb