एलेना रिबाकिना ने पहली बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, फाइनल में हारीं वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका

कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया. शनिवार (31 जनवरी) को मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में खेले गए फाइनल में पांचवीं वरीयता हासिल रिबाकिना ने वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका को 6-4, 4-6, 6-4 से हराया. रिबाकिना को खिताबी मुकाबला जीतने में 2 घंटा और 18 मिनट लगे.

खिताबी मुकाबले में एलेना रिबाकिना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला सेट जीत लिया था. फिर सबालेंका ने वापसी की और दूसरा सेट जीत स्कोर 1-1 किया. आखिरी सेट में एक समय सबालेंका 3-0 से आगे थीं, लेकिन फिर उनका मोमेंटम टूटता चला गया और रिबाकिना ने सेट के साथ-साथ मैच पर कब्जा जमाया.

एलेना रिबाकिना पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन चैम्पियन बनी हैं. इससे पहले रिबाकिना ने 2023 में यहां पर फाइनल में जगह बनाई थी. तब उन्हें सबालेंका ने ही हरा दिया था. बता दें कि रिबाकिना ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब 2022 में जीता था. तब वो विम्बलडन चैम्पियनशिप में महिला सिंगल्स चैम्पियन बनी थीं. अब रिबाकिना दूसरी बार ग्रैंड स्लैम जीतने में कामयाब रहीं.

उधर आर्यना सबालेंका के पास तीसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने का मौका था, लेकिन वो इस बार कामयाब नहीं हो पाईं. बता दें कि उन्होंने 2023 और 2024 में यहां पर खिताब जीता था. सबालेंका कुल मिलाकर चार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकी हैं. इसमें दो यूएस ओपन (2024, 2025) टाइटल भी शामिल हैं.

27 साल की आर्यना सबालेंका ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को 6-2, 6-3 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी. वहीं 26 वर्षीय एलेना रिबाकिना ने सेमीफाइनल में यूएसए (संयुक्त राज्य अमेरिका) की जेसिका पेगुला को 6-3, 7-6 (7) से हराया था.

जोकोविच-अल्कारेज के बीच मेन्स सिंगल्स फाइनल

उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के मेन्स सिंगल्स फाइनल में 1 फरवरी (रविवार) को वर्ल्ड नंबर-1 कार्लोस अल्कारेज का सामना सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच से होगा. स्पेनिश खिलाड़ी अल्कारेज ने पहले सेमीफाइनल में तीसरी सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को 6-4, 7-6, 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5 से हराया था. वहीं चौथी वरीयता प्राप्त जोकोविच ने दूसरे सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-2 इटली के जैनिक सिनर को 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 से परास्त किया.

