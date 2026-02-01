कार्लोस अल्कारेज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन... कम्पलीट किया करियर स्लैम, 87 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

दुनिया के नंबर-1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेन्स सिंगल्स खिताब जीत लिया. 1 फरवरी (रविवार) को मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में खेले गए फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी अल्कारेज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित किया. अल्कारेज ने चौथी सीड जोकोविच के खिलाफ यह मैच 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीता.

कार्लोस अल्कारेज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है. कुल मिलाकर अल्कारेज का कुल मिलाकर ये सातवां ग्रैंड स्लैम खिताब रहा. इसमें विम्बलडन (2023, 2024), फ्रेंच ओपन (2024, 2025), यूएस ओपन (2022) और ऑस्ट्रेलियन ओपन (2026) शामिल है. अल्कारेज ने इस जीत के साथ ही करियर ग्रैंड स्लैम पूरा कर लिया है.

कार्लोस अल्कारेज करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी हैं. अल्कारेज ने डॉन बज का 87 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 22 साल और 363 दिन की उम्र में करियर स्लैम पूरा किया था. वहीं अल्कारेज ने 22 साल और 272 दिन की उम्र में ये कारनामा किया.

किन-किन खिलाड़ियों ने पूरे किए करियर स्लैम?

कार्लोस अल्कारेज से पहले डॉन बज, रॉड लेवर, रॉय एमर्सन, आंद्रे अगासी, रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नवाकर जोकोविच ने करियर स्लैम पूरा किया था. जब कोई खिलाड़ी अपने करियर में चारों मेजर टूर्नामेंट जीतता है, तो ये करियर स्लैम कहलता है. ये चार मेजर टूर्नामेंट हैं- ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन.

उधर नोवाक जोकोविच शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन में 10वां और कुल 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की कवायद में थे. हालांकि उनका सपना पूरा नहीं हो सका. जोकोविच सबसे ज्यादा सिंगल्स ग्रैंड स्लैम खिताब (महिला और पुरुष) जीतने के मामले में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मार्गरेट कोर्ट की बराबरी पर हैं. दोनों ने 24-24 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते हैं. हालांकि मार्गरेट कोर्ट ने इस दौरान 13 खिताब ओपन ऐरा से पहले जीते थे. बता दें कि टेनिस में ओपन ऐरा की शुरुआत साल 1968 में हुई थी.

सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम (महिला/पुरुष सिंगल्स)

1. नोवाक जोकोविच (मेन्स-सर्बिया): 24 (ऑस्ट्रेलियन-10, फ्रेंच-3, विम्बलडन-7, यूएस-4)

2. मार्गरेट कोर्ट (विमेंस-ऑस्ट्रेलिया): 24 (ऑस्ट्रेलियन-11, फ्रेंच-5, विम्बलडन-3, यूएस-5)

3. सेरेना विलियमस (विमेंस- यूएसए): 23 (ऑस्ट्रेलियन-7, फ्रेंच-3, विम्बलडन-7, यूएस-6)

4. राफेल नडाल (मेन्स-स्पेन): 22 (ऑस्ट्रेलियन-2, फ्रेंच-14, विम्बलडन-2, यूएस-4)

5. स्टेफी ग्राफ (विमेंस-जर्मनी): 22 (ऑस्ट्रेलियन-4, फ्रेंच-6, विम्बलडन-7, यूएस-5)

6. रोजर फेडरर (मेन्स-स्विट्जरलैंड): 20 (ऑस्ट्रेलियन-6, फ्रेंच-1, विम्बलडन-8, यूएस-5)

