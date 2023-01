Australian Open 2023: अरीना सबालेंका ने जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब, फाइनल में हारीं विम्बलडन चैम्पियन रिबाकिना

बेलारुस की अरीना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है. शनिवार को मेलबर्न के रॉड लेवर एरीना में खेले गए फाइनल मुकाबले में सबालेंका ने कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना को 4-6, 6-3, 6-4 से पराजित किया. दोनों खिलाड़ियों के बीच यह मुकाबला दो घंटे और 28 मिनट तक चला. सबालेंका ने पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, वहीं रिबाकिना दूसरी बार ग्रैंड स्लैम जीतने से चूक गईं. 22वीं सीड रिबाकिना ने पिछले साल विम्बलडन का खिताब जीता था.

पांचवीं सीड सबालेंका के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही और उन्हें पहला सेट गंवाना पड़ा. फिर सबालेंका ने बाकी दो सेट में जबरदस्त खेल दिखाया और मैच अपने नाम करने में सफल रही है. मुकाबले के आंकड़ों पर गौर करें तो सबालेंका ने रिबाकिना की सर्विस तीन बार ब्रेक की और दो बार साबलेंका की खुद की सर्विस ब्रेक हुई.

सबालेंका ने सात और रिबाकिना ने सिर्फ एक बार डबल फॉल्ट किया. इसके साथ ही सबालेंका ने 17 और रिबाकिना ने 9 ऐस मारे. 2023 की शुरुआत के बाद से यह सबालेंका की 11वीं जीत थी, जिसका मतलब यह है कि बेलारूसी खिलाड़ी अब करियर की सर्वश्रेष्ठ नंबर-2 रैंकिंग पर पहुंच जाएंगी.

