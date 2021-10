T20 WC: वॉर्म अप मैच में लय में दिखे शमी-बुमराह, भुवी की फॉर्म बढ़ाएगी कोहली की चिंता?

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का मिशन शुरू हो गया है. सोमवार को भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वॉर्म-अप मैच खेला. टीम इंडिया की पहले बॉलिंग थी, ऐसे में इंग्लैंड 20 ओवर में 188 रन बना पाया. टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी पूरे रंग में दिखे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार काफी महंगे रहे. ऐसे में भारत के लिए मेन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले इस क्षेत्र में काम करना ज़रूरी होगा.



लय में दिखे शमी, बुमराह



मोहम्मद शमी ने वॉर्म-अप मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ तीन विकेट लिए, वह थोड़े महंगे जरूर रहे लेकिन कई जगह उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की. मोहम्मद शमी अभी आईपीएल खेलकर आ रहे हैं, ऐसे में वह यहां पर भी रंग में दिखाई दिए. अपने चार ओवर में शमी ने 40 रन दिए और जॉस बटलर, जेसन रॉय और लिविंगस्टोन जैसे बड़े विकेट लिए.

मोहम्मद शमी के अलावा जसप्रीत बुमराह का अच्छी बॉलिंग करना लगातार जारी है. इस मुकाबले में भी बुमराह की यॉर्कर सही जगह पर फिट बैठी, जसप्रीत बुमराह को यहां जॉनी बेयरस्ट्रॉ के रूप में एक विकेट मिला.

INNINGS BREAK!



3⃣ wickets for @MdShami11

1⃣ wicket each for @Jaspritbumrah93 & @rdchahar1



England post 188/5 on the board.



The #TeamIndia chase to begin shortly. #INDvENG #T20WorldCup



📸: Getty Images pic.twitter.com/Cl74JvsGbv