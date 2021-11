T20 WC: मैच के बाद PAK टीम ने मनाया इस प्लेयर का बर्थडे, स्कॉटलैंड टीम भी रही साथ Video

टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान की टीम का सफर शानदार चल रहा है. ग्रुप-2 में पाकिस्तान इकलौती ऐसी टीम है जिसने अपने सभी मैच जीते हैं. रविवार को स्कॉटलैंड को हराने के बाद पाकिस्तानी टीम ने हारिस रऊफ का बर्थडे सेलिब्रेट किया. खास बात ये रही कि इस सेलिब्रेशन में स्कॉटलैंड की टीम भी शामिल हुई.



पाकिस्तान क्रिकेट की ओर से इस सेलिब्रेशन का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें हारिस रऊफ केक काटते दिख रहे हैं, साथ ही उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों को भी केक खिलाया. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस गेस्चर को काफी पसंद किया जा रहा है.



Pakistan team celebrate birthday of @HarisRauf14 with @CricketScotland ! 🎂🎉 pic.twitter.com/bDduYboyML

खास बात ये भी है कि मैच के बाद पाकिस्तानी टीम ने स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ अपना अनुभव साझा किया. बता दें कि पाकिस्तान ने ग्रुप-2 में अपने सभी 5 मैच जीते, भारत को हराकर अपना अभियान शुरू करने वाली इस टीम ने आखिरी मैच में स्कॉटलैंड को हराया.

This > All else. pic.twitter.com/NOkp4hhDo6