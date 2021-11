T20 WC: सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड को तगड़ा झटका, ये प्लेयर हुआ टीम से बाहर

टी-20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड टीम को बड़ा झटका लगा है. इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय टी-20 वर्ल्डकप से बाहर हो गए हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में जेसन रॉय को Calf एंजरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर लाना पड़ा था.



इंग्लैंड क्रिकेट की ओर से बयान जारी किया गया है कि हमें काफी दुख है कि जेसन रॉय इस टी-20 वर्ल्डकप से बाहर हो गए हैं. जेसन रॉय की जगह टीम में जेम्स विन्से को शामिल किया गया है.

We’re all gutted for you @JasonRoy20 💔



We will carry on playing in the positive spirit that you embody.



If anyone can come back stronger, it’s you 🦁#T20WorldCup #EnglandCricket