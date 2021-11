T20 WC: गुप्टिल का धमाका- न्यूजीलैंड ने जुटाए 2 प्वाइंट, स्कॉटलैंड 16 रनों से हारा

न्यूजीलैंड ने टी20 विश्व कप के सुपर-12 चरण ग्रुप-दो मैच में स्कॉटलैंड को 16 रनों से शिकस्त दी. कीवियों की इस जीत में उसके स्टार बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल की 56 गेंदों में 93 रनों की धुआंधार पारी का अहम योगदान रहा.

पिछले मैच में भारत को 8 विकेट से हराने वाली न्यूजीलैंड (0.816) के दूसरी जीत से चार अंक हो गए हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में वह अब भी अफगानिस्तान (3.097) से पीछे है जिसके भी चार अंक हैं. शुरुआती दोनों मैच गंवाने वाली स्कॉटलैंड की यह तीसरी हार थी.

न्यूजीलैंड के 35 रनों पर दो विकेट गिर गए थे, लेकिन टीम ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए ‘प्लेयर आफ द मैच’ गुप्टिल और ग्लेन फिलिप्स के साथ उनकी चौथे विकेट के लिए 73 गेंदों में 105 रन की भागीदारी से वापसी कर पांच विकेट पर 172 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. टीम ने अंतिम पांच ओवरों में इन दोनों खिलाड़ियों के विकेट गंवाकर 52 रन बनाए.

A valiant effort from Scotland but New Zealand clinch the victory ✌️ #T20WorldCup | #NZvSCO | https://t.co/Huz67z1YXm pic.twitter.com/p52FHFLuQP

स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों ने कड़ी टक्कर दी

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर दी, जिसमें माइकल लीस्क अहम खिलाड़ी रहे जिन्होंने 20 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाए. पर न्यूजीलैंड ने अपने अनुभवी गेंदबाजों की बदौलत उसे निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 156 रन ही बनाने दिए. लीस्क ने अपनी पारी में तीन चौके और तीन छक्के जड़े.

लीस्क के अलावा स्कॉटलैंड के लिए मैथ्यू क्रॉस ने 27, सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुंजी ने 22 और रिची बैरिंगटन ने 20 रनों का योगदान दिया.

न्यूजीलैंड के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 29 रन देकर, जबकि ईश सोढ़ी ने 42 रन देकर दो दो विकेट चटकाए. टिम साउदी को 24 रन देकर एक विकेट मिला.

... मार्टिन गुप्टिल शतक से चूक गए

उमस और गर्मी से जूझते हुए गुप्टिल शतक से सात रनों से चूक गए, उन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी में छह चौके और सात छक्के जमाए. फिलिप्स ने भी 22 रन के निजी स्कोर पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए गुप्टिल का अच्छा साथ निभाया. पर 19वें ओवर में ब्रैड व्हील ने इन दोनों के लगातार गेंदों पर विकेट झटक लिए.

Martin Guptill misses out on a century.



His brilliant knock of 93 comes to an end as Wheal has two in an over. #T20WorldCup | #NZvSCO | https://t.co/Huz67z1YXm pic.twitter.com/jKHnw5Jack