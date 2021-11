T20 WC, NZ Vs SCO: ‘पूरा इंडिया तुम्हारे साथ है..’, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बोले स्कॉटलैंड के कीपर Video

T20 WC, NZ Vs SCO: टी-20 वर्ल्डकप में बुधवार को ग्रुप-2 के दो अहम मैच खेले जा रहे हैं. शाम को भारत-अफगानिस्तान का मुकाबला है तो दोपहर को स्कॉटलैंड-न्यूजीलैंड आमने-सामने हैं. सेमीफाइनल के समीकरण के लिए दोनों ही मैच जरूरी हैं, लेकिन स्कॉटलैंड-न्यूजीलैंड के मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचाया हुआ है.



दरअसल, जब स्कॉटलैंड की बॉलिंग चल रही थी तब विकेटकीपर मैथ्यू क्रॉस ने अपने स्पिनर का हौसला बढ़ाने के लिए विकेट के पीछे से कहा कि चलो, पूरा भारत तुम्हारे साथ है. ये तब हुआ जब स्कॉटलैंड के स्टार प्लेयर क्रिस ग्रीव्स बॉलिंग कर रहे थे.

मैथ्यू क्रॉस ने उसी वक्त कहा कि पूरा इंडिया तुम्हारे साथ है. ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है.

Scotland wicket-keeper, Matt Cross: "come on greaves whole India behind you". pic.twitter.com/SWUlZfTZcL

दरअसल, इस वक्त ग्रुप-2 में समीकरण ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि न्यूजीलैंड की हार होना भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. भारत अपने दो मैच गंवा चुका है, अगर वह आने वाले अपने तीनों मैच अच्छे अंतर से जीतता है तो उसे फायदा हो सकता है.

Scotland wicket-keeper to the bowler Chris Greaves -



"Whole India is behind you".



🇮🇳🤝🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🙏❣#Scotland #NZvSCO #T20WorldCup pic.twitter.com/yuyb1uUiNz