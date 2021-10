T20 WC: डेविड वॉर्नर की धमाकेदार पारी, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को दी मात

ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टी20 विश्व कप सुपर-12 चरण के ग्रुप-एक के मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से शिकस्त दी. लंबे समय के बाद लय में लौटे विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर की 65 रनों की पारी से कंगारुओं की जीत आसान हुई. ऑस्ट्रेलिया की यह दो मैचों में दूसरी जीत है. टीम ग्रुप तालिका में इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर है. श्रीलंका इतने ही मैचों में एक जीत और एक हार से चौथे स्थान पर है.

वॉर्नर ने 42 गेंदों की पारी में 10 शानदार चौके लगाने के साथ पहले विकेट के लिए कप्तान एरॉन फिंच के साथ 6.5 ओवरों में 70 रनों की साझेदारी की. फिंच ने 23 गेंदों में 37 रन की पारी के दौरान पांच चौके और दो छक्के लगाए.

वॉर्नर ने इसके साथ ही पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (26 गेंदों में नाबाद 28) के साथ तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की. श्रीलंका के 155 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 18 गेंदें शेष रहते तीन विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया.

