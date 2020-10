वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भिमानी नहीं रहे

वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भिमानी का निधन हो गया है. वह 80 साल के थे. उनके पारिवारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उनके परिवार में पत्नी रीता और पुत्र गौतम भिमानी हैं, जो स्वयं टीवी की मशहूर शख्सियत हैं.

पारिवारिक सूत्रों ने कहा, ‘कुछ दिन पहले उन्हें मस्तिष्काघात हुआ था और उनका उपचार चल रहा था.’ उनके निधन पर पूर्व क्रिकेटरों, राजनीतिज्ञों और पत्रकार जगत ने शोक व्यक्त किया.

सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, 'किशोर भिमानी जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. उनकी आत्मा को शांति मिले. गौतम भिमानी और उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं.

Saddened to hear about the demise of Kishore Bhimani ji. My heartfelt condolences to @gbhimani and his family. May his soul Rest In Peace. 🙏 pic.twitter.com/f78S6DnI0n

पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने ट्वीट किया, ‘किशोर भिमानी को श्रद्वांजलि. वह पुराने जमाने के क्रिकेट लेखक थे, जिन्होंने एक खिलाड़ी की तरह क्रिकेट लेखन को लिया. उनकी पत्नी रीता और पुत्र गौतम के प्रति मेरी संवेदनाएं.’

RIP Kishore Bhimani..he was one of the good Old Fashioned Crkt writer who took Crkt writings like a player who takes to playing...Condolences to his Spouse Rita & Son Gautam.. GodBless All Always.. Fondly.