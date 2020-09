पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डीन जोन्स नहीं रहे, मुबंई में हार्ट अटैक से निधन

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज डीन जोन्स का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में गुरुवार को निधन हो गया. जोन्स स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे और मुंबई के सात सितारा होटल में बायो बबल (जैव-सुरक्षित माहौल) में रह रहे थे. वह 59 वर्ष के थे.

डीन जोन्स सक्रिय क्रिकेट विश्लेषक थे. उन्हें यूएई में चल रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2020 के दौरान ऑफ-ट्यूब कमेंट्री के लिए अनुबंधित किया गया था.

Dean Jones: 1961-2020 – an icon of the game gone way too soon. RIP OBITUARY ▶️ https://t.co/ZTKMNBg1Yb pic.twitter.com/hT3zgK1KgG

जोन्स भारतीय मीडिया में लोकप्रिय रहे. उनके कई शो बेहद मशहूर रहे थे. वह अपने सटीक विचारों के लिए जाने जाते थे. उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर (1984-1994) 10 साल का रहा.

डीन जोन्स ने 52 टेस्ट और 164 वनडे में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने टेस्ट मैचों में 46.55 की औसत से 3631 रन बनाए थे, जिसमें उनके 11 शतक और 14 अर्धशतक शामिल रहे. वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 44.61 के एवरेज से 6068 रन बनाए. उन्होंने 7 शतकों के अलावा 46 अर्धशतक जड़े थे.

24 मार्च 1961 को विक्टोरिया में पैदा हुए जोन्स ने 245 प्रथम श्रेणी क्रिकेट (1981/82-1997/98) मुकाबले खेले. उन्होंने 51.85 की औसत से 19188 रन बनाए. जोन्स ने इस दौरान 55 शतक और 88 अर्धशतक जमाए.

डीन जोंस को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1986 में चेन्नई में खेले गए बेहद चर्चित टाई टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ने के लिए याद किया जाता है. टेस्ट इतिहास का यह महज दूसरा टेस्ट था, जो टाई रहा. उसे टेस्ट की पहली पारी में जोन्स ने 210 रन बनाए थे. उन्होंने अपने करियर में एक और दोहरा शतक जड़ा था, जब वह वेस्टइंडीज के खिलाफ 1989 के एडिलेड टेस्ट में 216 रन बनाकर रन आउट हो गए थे.

जोंस ऑस्ट्रेलिया की 1987 विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा थे. 1997-98 में क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने के बाद वह कमेंट्री के क्षेत्र में उतर आए थे.

Absolutely heartbreaking news about Dean Jones passing away.

A wonderful soul taken away too soon. Had the opportunity to play against him during my first tour of Australia.

May his soul rest in peace and my condolences to his loved ones. 🙏🏼 pic.twitter.com/u6oEY1h7zz